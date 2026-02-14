Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Áries, Câncer, Libra e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (14 de fevereiro) que muda completamente as posturas

Confiança, liderança e coragem marcam o início de uma nova fase

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 05:00

Signos, recado e universo
Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Este 14 de fevereiro chega com uma energia de força e reconhecimento pessoal. Não é um presente material, mas algo muito mais transformador: autoconfiança. Hoje, quatro signos despertam para o próprio valor e entendem que não estão presos a nenhuma situação que não possa ser modificada. A mudança começa de dentro para fora, e quem assume essa postura naturalmente passa a liderar pelo exemplo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Uma bênção inesperada do Universo muda o rumo de Touro, Virgem, Escorpião e Capricórnio hoje (13 de fevereiro)

Uma bênção inesperada do Universo muda o rumo de Touro, Virgem, Escorpião e Capricórnio hoje (13 de fevereiro)

Imagem - Hoje (14 de fevereiro), o amor revela o que os 12 signos vinham ignorando em silêncio

Hoje (14 de fevereiro), o amor revela o que os 12 signos vinham ignorando em silêncio

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (13 de fevereiro): como os signos podem atrair sucesso profissional e ganhos estratégicos

Cor e número da sorte de hoje (13 de fevereiro): como os signos podem atrair sucesso profissional e ganhos estratégicos

Áries

O dia traz um impulso de renovação. Você sente que é hora de começar algo novo, mas não de forma impulsiva, e sim estratégica. Há direção, clareza e determinação. Além disso, você percebe que sua postura inspira outras pessoas. Não é apenas sobre falar, é sobre agir e sustentar suas decisões. Hoje, você assume o controle da própria história com maturidade e foco.

Dica cósmica: Liderar é agir com constância, não apenas com entusiasmo.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Câncer

Você sente que amadureceu emocionalmente. Situações que antes geravam insegurança agora parecem administráveis. O grande presente do dia é essa estabilidade interna. Em vez de esperar que algo mude, você decide ser o movimento que cria a mudança. Essa postura ativa transforma sua realidade e fortalece sua presença.

Dica cósmica: Confie na sua capacidade de sustentar o que começa.

Filmes para o signo de Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
1 de 10
Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Libra

Hoje você se sente mais corajoso do que o habitual. Ideias que estavam guardadas ganham voz e começam a atrair apoio. O interessante é que sua segurança não é arrogante, é equilibrada. Você escuta, pondera e ainda assim mantém firmeza nas decisões. Isso aumenta a confiança que os outros depositam em você.

Dica cósmica: Coragem com equilíbrio é poder verdadeiro.

Filmes para o signo de Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Capricórnio

Há uma clareza rara sobre quem você é e qual é o próximo passo. Dúvidas que vinham se repetindo perdem força. Você entende seu valor e reconhece o quanto já construiu. O presente do universo se manifesta como convicção. É hora de agir sem hesitar. Você sabe o que precisa ser feito.

Dica cósmica: Quando tudo faz sentido, avance sem medo.

Filmes para o signo de Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
1 de 10
O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Áries Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - 3 signos entram em uma nova e poderosa era de força e autoconfiança

3 signos entram em uma nova e poderosa era de força e autoconfiança
Imagem - Hoje (14 de fevereiro), o amor revela o que os 12 signos vinham ignorando em silêncio

Hoje (14 de fevereiro), o amor revela o que os 12 signos vinham ignorando em silêncio
Imagem - Nanda Costa e Lan Lanh anunciam separação após 12 anos juntas

Nanda Costa e Lan Lanh anunciam separação após 12 anos juntas

MAIS LIDAS

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
01

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia
02

Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
03

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Imagem - Virginia quebra o silêncio comenta sobre barriguinha de gravidez
04

Virginia quebra o silêncio comenta sobre barriguinha de gravidez