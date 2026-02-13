Cor e número da sorte de hoje (13 de fevereiro): como os signos podem atrair sucesso profissional e ganhos estratégicos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:35
O dia traz movimento na carreira e chances de crescimento para quem mantém postura equilibrada. Resultados começam a aparecer, mas exigem estratégia, organização e menos impulsividade. As cores e números da sorte ajudam a fortalecer foco, segurança e inteligência nas escolhas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Rivalidades no trabalho pedem postura firme e discreta. Comunicação estratégica ajuda a avançar em negociações.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 1
Touro: Decisões ligadas a bens e patrimônio tendem a evoluir bem hoje. Rever finanças traz sensação de controle.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 9
Gêmeos: Organização e disciplina aumentam sua produtividade. Conversas claras ajudam a alinhar expectativas no trabalho.
Cor da sorte: Azul marinho
Número da sorte: 22
Câncer: Reconhecimento por esforços passados fortalece sua confiança. Incentivos financeiros podem surgir como recompensa.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 3
Leão: Priorizar tarefas evita desorganização e estresse. Cautela em riscos financeiros é essencial.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 11
Virgem: Mudanças inesperadas podem abrir novas direções profissionais. Planejamento ajuda a aliviar a pressão do dia.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 2
Libra: Cooperação no ambiente profissional traz resultados mais rápidos. Organização financeira traz tranquilidade.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 7
Escorpião: Compromissos financeiros exigem atenção imediata. Foco em aprimorar habilidades fortalece sua posição.
Cor da sorte: Cinza claro
Número da sorte: 5
Sagitário: Expansão profissional ganha força através de parcerias. Planejar gastos evita arrependimentos.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 8
Capricórnio: Estratégia e visão de longo prazo favorecem decisões importantes. Cuidar da alimentação ajuda a manter energia.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 8
Aquário: Resolver pendências financeiras traz alívio. Postura justa e equilibrada fortalece sua imagem.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 6
Peixes: Orientações profissionais ajudam a tomar decisões mais seguras. Organização financeira evita pressão futura.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 9