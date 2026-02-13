ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (13 de fevereiro): como os signos podem atrair sucesso profissional e ganhos estratégicos

A sexta-feira favorece reconhecimento no trabalho, avanços financeiros e decisões feitas com maturidade

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:35

O dia traz movimento na carreira e chances de crescimento para quem mantém postura equilibrada. Resultados começam a aparecer, mas exigem estratégia, organização e menos impulsividade. As cores e números da sorte ajudam a fortalecer foco, segurança e inteligência nas escolhas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Rivalidades no trabalho pedem postura firme e discreta. Comunicação estratégica ajuda a avançar em negociações.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 1

Touro: Decisões ligadas a bens e patrimônio tendem a evoluir bem hoje. Rever finanças traz sensação de controle.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

Gêmeos: Organização e disciplina aumentam sua produtividade. Conversas claras ajudam a alinhar expectativas no trabalho.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 22

Câncer: Reconhecimento por esforços passados fortalece sua confiança. Incentivos financeiros podem surgir como recompensa.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 3

Leão: Priorizar tarefas evita desorganização e estresse. Cautela em riscos financeiros é essencial.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 11

Virgem: Mudanças inesperadas podem abrir novas direções profissionais. Planejamento ajuda a aliviar a pressão do dia.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 2

Libra: Cooperação no ambiente profissional traz resultados mais rápidos. Organização financeira traz tranquilidade.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 7

Escorpião: Compromissos financeiros exigem atenção imediata. Foco em aprimorar habilidades fortalece sua posição.

Cor da sorte: Cinza claro

Número da sorte: 5

Sagitário: Expansão profissional ganha força através de parcerias. Planejar gastos evita arrependimentos.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 8

Capricórnio: Estratégia e visão de longo prazo favorecem decisões importantes. Cuidar da alimentação ajuda a manter energia.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 8

Aquário: Resolver pendências financeiras traz alívio. Postura justa e equilibrada fortalece sua imagem.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Peixes: Orientações profissionais ajudam a tomar decisões mais seguras. Organização financeira evita pressão futura.

Cor da sorte: Dourado