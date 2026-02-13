Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (13 de fevereiro): como os signos podem atrair sucesso profissional e ganhos estratégicos

A sexta-feira favorece reconhecimento no trabalho, avanços financeiros e decisões feitas com maturidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:35

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O dia traz movimento na carreira e chances de crescimento para quem mantém postura equilibrada. Resultados começam a aparecer, mas exigem estratégia, organização e menos impulsividade. As cores e números da sorte ajudam a fortalecer foco, segurança e inteligência nas escolhas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Rivalidades no trabalho pedem postura firme e discreta. Comunicação estratégica ajuda a avançar em negociações.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 1

Touro: Decisões ligadas a bens e patrimônio tendem a evoluir bem hoje. Rever finanças traz sensação de controle.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

Gêmeos: Organização e disciplina aumentam sua produtividade. Conversas claras ajudam a alinhar expectativas no trabalho.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 22

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: Reconhecimento por esforços passados fortalece sua confiança. Incentivos financeiros podem surgir como recompensa.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 3

Leão: Priorizar tarefas evita desorganização e estresse. Cautela em riscos financeiros é essencial.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 11

Virgem: Mudanças inesperadas podem abrir novas direções profissionais. Planejamento ajuda a aliviar a pressão do dia.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 2

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra: Cooperação no ambiente profissional traz resultados mais rápidos. Organização financeira traz tranquilidade.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 7

Escorpião: Compromissos financeiros exigem atenção imediata. Foco em aprimorar habilidades fortalece sua posição.

Cor da sorte: Cinza claro

Número da sorte: 5

Sagitário: Expansão profissional ganha força através de parcerias. Planejar gastos evita arrependimentos.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 8

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Estratégia e visão de longo prazo favorecem decisões importantes. Cuidar da alimentação ajuda a manter energia.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 8

Aquário: Resolver pendências financeiras traz alívio. Postura justa e equilibrada fortalece sua imagem.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Peixes: Orientações profissionais ajudam a tomar decisões mais seguras. Organização financeira evita pressão futura.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

