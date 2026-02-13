Acesse sua conta
Sexta-feira 13: o dia em que intuição e coragem revelam o que estava escondido

Hoje, o céu pede atenção aos sinais, decisões mais conscientes e menos medo de encarar verdades necessárias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 03:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, sexta-feira, dia 13 de fevereiro, carrega uma energia intensa, mas não negativa. O que se revela pode causar desconforto, porém também traz libertação. É um dia para confiar na intuição, revisar atitudes impulsivas e agir com mais consciência emocional. Quanto mais você foge do que precisa ser encarado, mais o universo insiste. Enfrentar é amadurecer.

Áries

Hoje você pode sentir vontade de agir rapidamente para resolver algo que incomoda. Antes de avançar, respire. Nem toda urgência é real. Escolher o momento certo será mais eficaz do que reagir no impulso.

Dica cósmica: coragem também é saber esperar.

Touro

O dia pede que você saia da zona de conforto emocional. Algo pode mexer com sua estabilidade, mas isso não significa perda. Ajustes trazem crescimento.

Dica cósmica: flexibilidade fortalece sua segurança.

Gêmeos

Conversas reveladoras podem surgir hoje. Escute mais do que fala e perceba o que está nas entrelinhas. Há informações importantes escondidas em detalhes sutis.

Dica cósmica: quem observa com atenção descobre antes.

Capricórnio

O dia pode exigir mais responsabilidade do que você esperava. Assumir o que é seu fortalece sua autoridade. Fugir só prolonga a cobrança.

Dica cósmica: compromisso traz estabilidade.

Aquário

Ideias novas surgem, mas nem todas precisam ser executadas imediatamente. Selecione com critério. Inovação com planejamento gera resultados mais sólidos.

Dica cósmica: visão ampla precisa de base firme.

Peixes

Sua intuição estará especialmente forte hoje. Confie nela, mas evite se deixar levar por fantasias ou suposições. Sensibilidade precisa de equilíbrio.

Dica cósmica: intuição guiada pela razão é poder.

