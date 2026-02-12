TV

Sol Vega quebra o silêncio e fala em manipulação após expulsão do BBB 26

Veterana foi desclassificada do reality depois de agredir Ana Paula Renault durante discussão

Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 20:20

Sol Vega Crédito: Reprodução

Expulsa do BBB 26 na quarta-feira (11), Sol Vega voltou às redes sociais nesta quinta-feira (12) para comentar o episódio que resultou em sua saída do programa. A veterana foi desclassificada após agredir Ana Paula Renault durante uma discussão generalizada na casa.

Em vídeo publicado no Instagram, Sol afirmou que ainda está assimilando os acontecimentos desde que deixou o confinamento e reconheceu que uma fala feita durante o bate-boca foi inadequada.

BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula 1 de 11

“Às vezes a gente segue certos padrões, e a gente tem que se reeducar e saber o que é certo e o que é errado, mesmo em um momento de ira. Quero pedir desculpas a quem se sentiu ofendido pela minha fala ontem, de retardado, doente mental, não foi essa minha intenção”, declarou.

Ela explicou que pretendia direcionar a ofensa a uma participante específica. “O único objetivo era ofender a Milena diretamente. Mas se ofendi alguém, me perdoe. Me perdoe mesmo”, completou.

Sol também comentou que a vida fora do reality é diferente da rotina dentro da casa e afirmou que segue torcendo pelos aliados que construiu no jogo. Após o vídeo, compartilhou uma publicação com a frase: “Eu não sou difícil de lidar, eu sou difícil de manipular. Tem uma diferença enorme aí”, indicando que acredita ter sido alvo de manipulação durante o programa.