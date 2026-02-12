Sol Vega quebra o silêncio e fala em manipulação após expulsão do BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 20:20
Expulsa do BBB 26 na quarta-feira (11), Sol Vega voltou às redes sociais nesta quinta-feira (12) para comentar o episódio que resultou em sua saída do programa. A veterana foi desclassificada após agredir Ana Paula Renault durante uma discussão generalizada na casa.
Em vídeo publicado no Instagram, Sol afirmou que ainda está assimilando os acontecimentos desde que deixou o confinamento e reconheceu que uma fala feita durante o bate-boca foi inadequada.
“Às vezes a gente segue certos padrões, e a gente tem que se reeducar e saber o que é certo e o que é errado, mesmo em um momento de ira. Quero pedir desculpas a quem se sentiu ofendido pela minha fala ontem, de retardado, doente mental, não foi essa minha intenção”, declarou.
Ela explicou que pretendia direcionar a ofensa a uma participante específica. “O único objetivo era ofender a Milena diretamente. Mas se ofendi alguém, me perdoe. Me perdoe mesmo”, completou.
Sol também comentou que a vida fora do reality é diferente da rotina dentro da casa e afirmou que segue torcendo pelos aliados que construiu no jogo. Após o vídeo, compartilhou uma publicação com a frase: “Eu não sou difícil de lidar, eu sou difícil de manipular. Tem uma diferença enorme aí”, indicando que acredita ter sido alvo de manipulação durante o programa.
A equipe de Ana Paula Renault já havia se manifestado sobre o caso. Até o momento, a TV Globo não fez novo pronunciamento após a expulsão.