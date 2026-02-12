Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sol Vega quebra o silêncio e fala em manipulação após expulsão do BBB 26

Veterana foi desclassificada do reality depois de agredir Ana Paula Renault durante discussão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 20:20

Sol Vega
Sol Vega Crédito: Reprodução

Expulsa do BBB 26 na quarta-feira (11), Sol Vega voltou às redes sociais nesta quinta-feira (12) para comentar o episódio que resultou em sua saída do programa. A veterana foi desclassificada após agredir Ana Paula Renault durante uma discussão generalizada na casa.

Em vídeo publicado no Instagram, Sol afirmou que ainda está assimilando os acontecimentos desde que deixou o confinamento e reconheceu que uma fala feita durante o bate-boca foi inadequada.

BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula

BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
Ana Paula e Sol Vega por Reprodução/TV Globo
Ana Paula e Sol Vega por Reprodução/TV Globo
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução
1 de 11
BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula por Reprodução

“Às vezes a gente segue certos padrões, e a gente tem que se reeducar e saber o que é certo e o que é errado, mesmo em um momento de ira. Quero pedir desculpas a quem se sentiu ofendido pela minha fala ontem, de retardado, doente mental, não foi essa minha intenção”, declarou.

Ela explicou que pretendia direcionar a ofensa a uma participante específica. “O único objetivo era ofender a Milena diretamente. Mas se ofendi alguém, me perdoe. Me perdoe mesmo”, completou.

Sol também comentou que a vida fora do reality é diferente da rotina dentro da casa e afirmou que segue torcendo pelos aliados que construiu no jogo. Após o vídeo, compartilhou uma publicação com a frase: “Eu não sou difícil de lidar, eu sou difícil de manipular. Tem uma diferença enorme aí”, indicando que acredita ter sido alvo de manipulação durante o programa.

Leia mais

Imagem - Márcio Victor cai no choro e se emociona ao ver homenagem a Preta Gil no Expresso 2222: 'Pra sempre'

Márcio Victor cai no choro e se emociona ao ver homenagem a Preta Gil no Expresso 2222: 'Pra sempre'

Imagem - Anjo da Guarda anuncia reencontro com um grande amor hoje (13 de janeiro)

Anjo da Guarda anuncia reencontro com um grande amor hoje (13 de janeiro)

Imagem - BA-099: Pedágio vai aumentar na Estrada do Coco e Linha Verde durante o Carnaval e Corpus Christi

BA-099: Pedágio vai aumentar na Estrada do Coco e Linha Verde durante o Carnaval e Corpus Christi

A equipe de Ana Paula Renault já havia se manifestado sobre o caso. Até o momento, a TV Globo não fez novo pronunciamento após a expulsão.

Mais recentes

Imagem - Belo admite que ficou nervoso ao voltar a beijar Viviane Araujo: 'Química verdadeira'

Belo admite que ficou nervoso ao voltar a beijar Viviane Araujo: 'Química verdadeira'
Imagem - Rayssa Leal, a Fadinha, engata namoro discreto com prima de cantora bilionária

Rayssa Leal, a Fadinha, engata namoro discreto com prima de cantora bilionária
Imagem - Como é a casa de Andréia Horta, a Zenilda de Três Graças, que não abre mão da natureza no meio do caos da cidade

Como é a casa de Andréia Horta, a Zenilda de Três Graças, que não abre mão da natureza no meio do caos da cidade

MAIS LIDAS

Imagem - Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara
01

Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou os filhos em Itumbiara

Imagem - Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo
02

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
03

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona