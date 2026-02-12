Márcio Victor cai no choro e se emociona ao ver homenagem a Preta Gil no Expresso 2222: 'Pra sempre'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 20:10
O cantor Márcio Victor não conteve a emoção e caiu no choro ao passar em frente ao camarote Expresso 2222 nesta quinta-feira (12), primeiro dia de desfile do Psirico na folia. Os dois chegaram a namorar no passado.
Visivelmente abalado, o vocalista do Psirico chorou ao ver o tributo dedicado à artista, que tem ligação histórica com o Expresso 2222, criado pela família Gil e ponto de encontro de músicos, convidados e amigos durante o Carnaval.
Homenagem de Gilberto Gil para Preta Gil
Ao comentar o momento, Márcio resumiu o sentimento em uma frase curta e direta. “Pra sempre Preta”, disse, ao falar sobre o carinho que mantém por Preta.
O Expresso 2222 é conhecido por reunir diferentes gerações da música brasileira em um ambiente que mistura celebração, memória e encontros marcantes ao longo da festa.
Camarote
A edição de 2026 do camarote, que completa 26 anos, adotou o tema “Para Sempre Preta no 2222”, em referência à trajetória da cantora, que morreu em julho de 2025 e teve presença marcante na história do espaço. Instalado no Edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra, o Expresso é um dos pontos mais tradicionais e disputados do circuito Barra Ondina.
A ambientação deste ano foi pensada para celebrar a memória da artista. O espaço conta com painel de fotos, decoração em tons dourados, cor associada à identidade de Preta, e momentos simbólicos conduzidos por familiares e amigos ao longo das noites.
Criado pela família Gil, o Expresso 2222 se consolidou como um dos principais pontos de encontro de artistas e personalidades durante o Carnaval de Salvador. Em 2026, a festa ganha contornos ainda mais afetivos ao transformar o camarote em um espaço de celebração do legado deixado por Preta Gil na música e na folia baiana.
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.