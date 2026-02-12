Acesse sua conta
Márcio Victor cai no choro e se emociona ao ver homenagem a Preta Gil no Expresso 2222: 'Pra sempre'

Cantor do Psirico chorou ao ver tributo à artista durante evento em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 20:10

Márcio Victor chorou ao ver homenagem para Preta
Márcio Victor chorou ao ver homenagem para Preta Crédito: Reprodução

O cantor Márcio Victor não conteve a emoção e caiu no choro ao passar em frente ao camarote Expresso 2222 nesta quinta-feira (12), primeiro dia de desfile do Psirico na folia. Os dois chegaram a namorar no passado.

Visivelmente abalado, o vocalista do Psirico chorou ao ver o tributo dedicado à artista, que tem ligação histórica com o Expresso 2222, criado pela família Gil e ponto de encontro de músicos, convidados e amigos durante o Carnaval.  

Ao comentar o momento, Márcio resumiu o sentimento em uma frase curta e direta. “Pra sempre Preta”, disse, ao falar sobre o carinho que mantém por Preta.

O Expresso 2222 é conhecido por reunir diferentes gerações da música brasileira em um ambiente que mistura celebração, memória e encontros marcantes ao longo da festa.

Camarote

A edição de 2026 do camarote, que completa 26 anos, adotou o tema “Para Sempre Preta no 2222”, em referência à trajetória da cantora, que morreu em julho de 2025 e teve presença marcante na história do espaço. Instalado no Edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra, o Expresso é um dos pontos mais tradicionais e disputados do circuito Barra Ondina.

A ambientação deste ano foi pensada para celebrar a memória da artista. O espaço conta com painel de fotos, decoração em tons dourados, cor associada à identidade de Preta, e momentos simbólicos conduzidos por familiares e amigos ao longo das noites.

Criado pela família Gil, o Expresso 2222 se consolidou como um dos principais pontos de encontro de artistas e personalidades durante o Carnaval de Salvador. Em 2026, a festa ganha contornos ainda mais afetivos ao transformar o camarote em um espaço de celebração do legado deixado por Preta Gil na música e na folia baiana.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

