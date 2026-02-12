Acesse sua conta
Comer bem no Carnaval? Bela Gil revela menu exclusivo para o Expresso 2222

Em parceria com o TikTok, chef estreia seu restaurante Camélia Òdòdó em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:00

Bela Gil revela menu exclusivo para o Expresso 2222 Crédito: Ana Beatriz Sousa 

Você já imaginou trocar o lanche rápido da avenida por um menu assinado por uma das chefs mais influentes do país em pleno Carnaval? Para os convidados do Expresso 2222 em 2026, isso não será apenas imaginação, mas a realidade do cardápio. Durante a coletiva realizada nesta quarta-feira (11), Bela Gil detalhou como vai funcionar a logística de levar o seu restaurante, o Camélia Òdòdó, para dentro da folia da Barra.

O desafio é gigante: adaptar o conceito de alimentação consciente para a engrenagem de um camarote que não para. Mas, para Bela, o segredo está no equilíbrio. Em parceria com o projeto “Ingrediente Principal” do TikTok, a chef quer provar que se nutrir com sabor é o melhor caminho para aguentar os dias de festa. "A ideia é fazer com que as pessoas entendam que dá para comer bem durante o Carnaval. Se hidratando e comendo bem, a gente tem uma folia muito mais saudável", explicou.

Se você acha que comida saudável é sinônimo de "sem graça", Bela Gil quer te surpreender. Entre as estrelas do cardápio estão o açaí para garantir o pique, a famosa coxinha de carne de jaca, o irresistível bolinho de feijoada, entre outros. 

A chef confessou que adora o "choque" inicial dos mais céticos. "Muita gente fica receosa, pergunta se vai gostar, se vai ser bom. A nossa ideia é justamente surpreender a pessoa pelo sabor e pela qualidade", revelou. É uma proposta que une o trabalho técnico da chef com as marcas Camélia e Refazenda, trazendo um novo olhar para a alimentação na folia baiana.

Detalhes do Camarote Expresso 2222 em 2026

Coletiva de Imprensa do Camarote Expresso 2222 - 2026 por Ana Beatriz Sousa

Mais do que um desafio profissional, estar à frente da cozinha do Expresso 2222 tem um peso emocional para Bela. Frequentadora do espaço desde os 11 anos, ela vê nesta edição uma oportunidade de "devolver" o carinho que recebeu da família e do público ao longo de quase três décadas.

"Para mim, é uma honra estar aqui com o meu trabalho e, de certa forma, retribuir todo o acolhimento que recebi durante esses anos todos", contou emocionada. No ritmo prazeroso de um evento feito em família, a gastronomia da Bela Gil chega para ser o combustível oficial de quem não quer perder um minuto do Carnaval, mas faz questão de manter a energia lá em cima.

