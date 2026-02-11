CARNAVAL

Com cozinha de Bela Gil e homenagem a Preta, Expresso 2222 revela atrações para o Carnaval 2026

Flora e Bela Gil revelam os detalhes da 25ª edição do camarote com o tema “Para Sempre Preta”

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 23:22

Preta Gil Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira (11), o icônico prédio na Barra foi palco da coletiva de lançamento do Expresso 2222, e o clima não poderia ser outro: uma mistura de emoção e memória. Em 2026, o camarote não celebra apenas seus 25 anos de história (ou 27, se contarmos os anos de pausa na pandemia), mas sim a presença viva de quem sempre foi sua alma: Preta Gil.

Com o tema “Para Sempre Preta no 2222”, o espaço deixa de ser apenas um metro quadrado disputado para se tornar um lugar de homenagens e celebração. Flora Gil, a mente por trás dessa engrenagem, confessou com a sinceridade de quem comanda uma família e um negócio: "A gente pensou muito se faria ou não o Expresso este ano". A dúvida, porém, virou combustível. Preta, que nos deixou em julho de 2025, era a "agregadora nata" da família, e o Expresso deste ano é a materialização do que ela faria: transformar dor em luz.

Não é por acaso que o Expresso resiste no Oceania. O edifício, o primeiro residencial de Salvador, datado de 1942, é um patrimônio tombado que já foi cinema e até bingo. Flora faz questão de manter esse laço com a história da cidade: "A premissa do Expresso é gerar renda local". Durante a folia, são mais de 600 empregos diretos, entre seguranças, garçons e a equipe de limpeza.

Sabe aquele jantar em casa que a gente arruma cada detalhe para os amigos? Flora garante que a sensação é a mesma, só que para 1.200 convidados. E a exclusividade continua sendo a marca registrada: no 2222 não se compra lugar, se conquista o convite.

Bela Gil, que praticamente cresceu nos corredores do Expresso, revelou uma história curiosa: o camarote nasceu quase por "culpa" dela. Aos 10 anos, Bela foi parar no juizado de menores por estar em cima do ombro do cunhado no bloco da Timbalada. "Minha mãe falou: 'Tá bom, vamos resolver isso'. No ano seguinte, ela alugou um espaço aqui para os amigos", contou Bela.

Detalhes do Camarote Expresso 2222 em 2026 1 de 16

Este ano, ela assume um papel central trazendo a cozinha do seu restaurante, o Camélia Òdòdó, em parceria com o TikTok. A ideia? Mostrar que dá para se jogar no Carnaval com comida saudável. Mas calma, quem não abre mão do clássico está seguro: o tradicional acarajé de Mônica Badaró (que está na equipe desde 1999) e os carboidratos do Di Lucca continuam batendo ponto.

Na música, a regra é a espontaneidade. O Palco Preta Gil não terá aquela grade engessada. Nomes como Gilsons e a ministra Margareth Menezes já são presenças garantidas, mas a ideia é que o palco seja um território livre para encontros inesperados. Marina Iris será a anfitriã, conduzindo um repertório que vai de Gil e Caetano aos sucessos que marcaram a carreira de "Pretinha".

Dudu Barros, promoter e amigo pessoal de Preta, lembrou com emoção do esforço da cantora no ano passado: "Ela veio com muita dor, mas ela queria estar aqui. Este ano, ela está apenas em espírito e energia, como percebemos em cada luz".

O Camarote conta com um time de parceiros de peso para 2026. Entre os patrocinadores confirmados estão marcas como iFood, Natura, C&A, Elo e Solar Coca-Cola, que garantem as experiências e a estrutura do espaço este ano

Além da homenagem à Preta, haverá um espaço especial dedicado à Mãe Carmem, a "mãe do peito" da família, que também faleceu recentemente. Um cantinho todo branco, em homenagem a Oxalá, será montado para trazer paz e proteção aos foliões e à equipe.

Como bem definiu Flora Gil: "Se a Preta estivesse aqui e alguém próximo tivesse morrido, ela diria: 'Cancela não, vamos fazer melhor ainda'. Então, estamos fazendo o que ela faria".