Ivete Sangalo se emociona ao homenagear Preta Gil em estreia no Carnaval de rua do Rio

Cantora puxou o bloco SeráQAbre?, cantou ‘Sinais de Fogo’ e levou cerca de 150 mil pessoas ao circuito que leva o nome da amiga

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 15:45

Ivete Sangalo estreia do Carnaval de rua do Rio de Janeiro
Ivete Sangalo estreia do Carnaval de rua do Rio de Janeiro Crédito: Webert Belicio / Agnews

A baiana Ivete Sangalo fez sua estreia na folia de rua do Rio de Janeiro neste domingo (1º). De cima do trio, ela puxou o bloco SeráQAbre? no circuito do pré-carnaval carioca que leva o nome da sua grande amiga Preta Gil.

A cantora incluiu a música Sinais de Fogo, sucesso na voz da filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, no setlist da apresentação. Emocionada, Ivete cantou ao lado de Gominho, outro grande amigo de Preta.

Veja como foi a estreia de Ivete na folia de rua do Rio de Janeiro

Em um pedaço da música, com a voz já embargada, Ivete deixou o público assumir os vocais. "Preta, a gente te ama", gritou. Em seguida, abraçada a Gominho e outros amigos, pulou ao som dos fãs.

A artista postou um vídeo com o momento da homenagem em suas redes sociais. Em entrevista a Globonews, antes de subir no trio, ela destacou a relevância da apresentação na capital fluminense. De acordo com a organização do evento, cerca de 150 mil pessoas estiveram presentes.

Tags:

Gominho rio de Janeiro Preta gil Ivete Sangalo Ivete Sangalo E Preta gil Homenagem Folia Pré-carnaval

