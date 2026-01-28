Ivete Sangalo é denunciada ao Ministério Público por dançar música “Vampirinha” com criança

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12:07
A cantora Ivete Sangalo foi denunciada ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) após a circulação de um vídeo em que aparece cantando e dançando a música "Vampirinha" ao lado de uma criança. As imagens passaram a repercutir nas redes sociais nesta quarta-feira (28).
Em nota, o MP-BA informou que recebeu uma notícia de fato sobre o caso e que está apurando a situação. O órgão destacou ainda que atua em todas as ocorrências que envolvem os direitos de crianças e adolescentes e que, conforme determina a legislação, os procedimentos tramitam sob sigilo por envolverem menores de 18 anos.
Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a criança cantando e dançando a canção junto com Ivete Sangalo, mas não há informações sobre o local onde o vídeo foi gravado nem sobre as circunstâncias da situação.
Procurada pela reportagem, a equipe da artista informou que não tem nada a declarar sobre o assunto.
É noite de Lua cheia e as vampira tão solta
(É noite de Lua cheia e as vampira tão solta)
Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca
(Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca)
É noite de Lua cheia e as vampira tão solta
(É noite de Lua cheia e as vampira tão solta)
Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca
(Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca)
Se tem coragem de sair, se jogue agora
Tem um bocado de vampirinha lá fora
Vou te chupar, chupar teu pescoço
Te chupar todin, chupar, chupar, chupar com gosto
Vou te chupar, chupar teu pescoço
Te chupar todin, chupar, chupar, chupar com gosto
Se tu tem medo de virar morcego
Libera o pescoço, não tenha medo, não
Combo de whisky, narguilé e gelo
Nós dois num rasante pelos paredão
Ahn-ahn-ahn
Vou te chupar, chupar teu pescoço
Te chupar todin, chupar, chupar, chupar com gosto
Vou te chupar, chupar teu pescoço
Te chupar todin, chupar, chupar, chupar com gosto
