DENÚNCIA

Ivete Sangalo é denunciada ao Ministério Público por dançar música “Vampirinha” com criança

Em vídeo, cantora aparece cantando e dançando ao lado de menor; equipe da artista não vai se pronunciar

Esther Morais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12:07

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 Crédito: Lucas Leawry/Divulgação

A cantora Ivete Sangalo foi denunciada ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) após a circulação de um vídeo em que aparece cantando e dançando a música "Vampirinha" ao lado de uma criança. As imagens passaram a repercutir nas redes sociais nesta quarta-feira (28).

Em nota, o MP-BA informou que recebeu uma notícia de fato sobre o caso e que está apurando a situação. O órgão destacou ainda que atua em todas as ocorrências que envolvem os direitos de crianças e adolescentes e que, conforme determina a legislação, os procedimentos tramitam sob sigilo por envolverem menores de 18 anos.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a criança cantando e dançando a canção junto com Ivete Sangalo, mas não há informações sobre o local onde o vídeo foi gravado nem sobre as circunstâncias da situação.

Procurada pela reportagem, a equipe da artista informou que não tem nada a declarar sobre o assunto.

Veja letra da música:

É noite de Lua cheia e as vampira tão solta

(É noite de Lua cheia e as vampira tão solta)

Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca

(Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca)

É noite de Lua cheia e as vampira tão solta

(É noite de Lua cheia e as vampira tão solta)

Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca

(Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca)

Se tem coragem de sair, se jogue agora

Tem um bocado de vampirinha lá fora

Vou te chupar, chupar teu pescoço

Te chupar todin, chupar, chupar, chupar com gosto

Vou te chupar, chupar teu pescoço

Te chupar todin, chupar, chupar, chupar com gosto

Se tu tem medo de virar morcego

Libera o pescoço, não tenha medo, não

Combo de whisky, narguilé e gelo

Nós dois num rasante pelos paredão

Ahn-ahn-ahn

Vou te chupar, chupar teu pescoço

Te chupar todin, chupar, chupar, chupar com gosto

Vou te chupar, chupar teu pescoço

Te chupar todin, chupar, chupar, chupar com gosto