Ivete Sangalo é denunciada ao Ministério Público por dançar música “Vampirinha” com criança

Em vídeo, cantora aparece cantando e dançando ao lado de menor; equipe da artista não vai se pronunciar

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12:07

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 Crédito: Lucas Leawry/Divulgação

A cantora Ivete Sangalo foi denunciada ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) após a circulação de um vídeo em que aparece cantando e dançando a música "Vampirinha" ao lado de uma criança. As imagens passaram a repercutir nas redes sociais nesta quarta-feira (28).

Em nota, o MP-BA informou que recebeu uma notícia de fato sobre o caso e que está apurando a situação. O órgão destacou ainda que atua em todas as ocorrências que envolvem os direitos de crianças e adolescentes e que, conforme determina a legislação, os procedimentos tramitam sob sigilo por envolverem menores de 18 anos.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a criança cantando e dançando a canção junto com Ivete Sangalo, mas não há informações sobre o local onde o vídeo foi gravado nem sobre as circunstâncias da situação.

Procurada pela reportagem, a equipe da artista informou que não tem nada a declarar sobre o assunto.

Veja letra da música: 

É noite de Lua cheia e as vampira tão solta

(É noite de Lua cheia e as vampira tão solta)

Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca

(Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca)

É noite de Lua cheia e as vampira tão solta

(É noite de Lua cheia e as vampira tão solta)

Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca

(Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca)

Se tem coragem de sair, se jogue agora

Tem um bocado de vampirinha lá fora

Vou te chupar, chupar teu pescoço

Te chupar todin, chupar, chupar, chupar com gosto

Vou te chupar, chupar teu pescoço

Te chupar todin, chupar, chupar, chupar com gosto

Se tu tem medo de virar morcego

Libera o pescoço, não tenha medo, não

Combo de whisky, narguilé e gelo

Nós dois num rasante pelos paredão

Ahn-ahn-ahn

Vou te chupar, chupar teu pescoço

Te chupar todin, chupar, chupar, chupar com gosto

Vou te chupar, chupar teu pescoço

Te chupar todin, chupar, chupar, chupar com gosto

20 momentos mais icônicos do Carnaval de Salvador

Primeiro desfile do Olodum no Carnaval de Salvador (1980) por Arquivo CORREIO
Malê Debalê no Carnaval de Salvador (sem data) por Arquivo CORREIO
Bono Vox, Gil e Ivete Sangalo . por Paulo Macedo/Correio da Bahia
Bono Vox, chega a Salvador para Participar do Carnaval. por Antônio Queiroz/Correio da Bahia
Luiz Caldas no Carnaval de 1986 por Luiz Hermano
Daniela Mercury coloca piano em trio elétrico (2005) por Reprodução/Redes sociais
Daniela Mercury coloca piano em trio elétrico (2005) por Reprodução/Redes sociais
Gilberto Gil e Caetano Veloso desfilam juntos com os Filhos de Gandhy no Carnaval de Salvador (2024) por Fred Pontes
Gilberto Gil e Caetano Veloso desfilam juntos com os Filhos de Gandhy no Carnaval de Salvador (2024) por Bruno Monteiro
Último Carnaval de Márcia Freire com a banda Cheiro de Amor (2002) por Edmar Melo
Luiz Caldas no Carnaval de 1986 por Carlos Casaes
BaianaSystem no Campo Grande (2023) por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
BaianaSystem no Campo Grande (2023) por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Ivete Sangalo abre primeiro Carnaval após pandemia da covid-19 (2023) por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre primeiro Carnaval após pandemia da covid-19 (2023) por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo volta ao Carnaval após nascimento das gêmeas (2019) por Betto Jr
Ivete Sangalo volta ao Carnaval após nascimento das gêmeas (2019) por Betto Jr
Margareth comemora 30 anos de carreira no trio (2017) por Arisson Marinho/CORREIO
Margareth comemora 30 anos de carreira no trio (2017) por Arisson Marinho/CORREIO
Último Carnaval de Léo Santana com o Parangolé (2014) por Robson Mendes
Último Carnaval de Léo Santana com o Parangolé (2014) por Robson Mendes
Pipoca do Kannário consolida Igor Kannário como 'O Príncipe do Gueto' (2015) por Marina Silva/CORREIO
Pipoca do Kannário consolida Igor Kannário como 'O Príncipe do Gueto' (2015) por Marina Silva/CORREIO
Último Carnaval de Bell Marques com a banda Chiclete com Banana (2014) por Robson Mendes
Último Carnaval de Bell Marques com a banda Chiclete com Banana (2014) por Robson Mendes
Último Carnaval de Saulo com a Banda Eva (2013) por Robson Mendes
Último Carnaval de Saulo com a Banda Eva (2013) por Robson Mendes
Psy e Claudia Leitte em trio elétrico no Carnaval de Salvador (2013) por Robson Mendes
Psy e Claudia Leitte em trio elétrico no Carnaval de Salvador (2013) por Robson Mendes
Segunda feira de carnaval em Salvador no circuito Osmar, no Campo Grande.Na foto: Bloco Coruja com Ivete Sangalo e a apresentadora Xuxa e a filha Sacha como convidadas.Foto: Antonio Saturnino. por Correio da Bahia/Antonio Saturnino
Segunda feira de carnaval em Salvador no circuito Osmar, no Campo Grande.Na foto: Bloco Coruja com Ivete Sangalo e a apresentadora Xuxa e a filha Sacha como convidadas.Foto: Antonio Saturnino. por Correio da Bahia/Antonio Saturnino
Escolha da Deusa do Ébano, do Ilê Aiyê. A última foi Lorena Xavier, Deusa do Ébano 2025 por Amanda Ercilia/GovBa
Carlinhos Brown saúda os orixás e traz Carnaval raiz de volta ao Campo Grande (2025) por Marina Silva/ CORREIO
1 de 33
Primeiro desfile do Olodum no Carnaval de Salvador (1980) por Arquivo CORREIO

