FORAGIDO

Motociclista de app suspeito de estuprar jovem durante viagem em Salvador é preso

Crime ocorreu em novembro de 2025

Esther Morais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 11:39

Deam Crédito: Divulgação

Um homem de 36 anos, suspeito de estuprar uma jovem de 18 anos durante uma corrida por aplicativo, foi preso na noite de terça-feira (27), no Terminal Marítimo de Salvador. A prisão ocorreu durante uma campana realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), da Casa da Mulher Brasileira.

O crime aconteceu em novembro de 2025, no bairro de Jardim das Margaridas, na capital baiana. Durante a viagem, o motociclista teria desviado a rota, ameaçado a passageira com um revólver e cometido o estupro em uma área de matagal.

Após investigações e levantamento de informações, os policiais localizaram o suspeito, que estava foragido no município de Santo Antônio de Jesus. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro.

O homem foi encaminhado à sede da Deam/Casa da Mulher Brasileira, onde teve o mandado cumprido. Ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

Jovem foi violentada após solicitar corrida em app

A jovem de 18 anos foi estuprada na noite de 9 de novembro, durante uma corrida de moto por aplicativo, em Salvador. Ela havia solicitado a viagem para retornar da casa da irmã, no bairro Jardim das Margaridas, até a própria residência, em Cassange.

Durante o trajeto, o motociclista alterou o percurso e seguiu para uma área isolada. Segundo relato da família, o homem fez perguntas pessoais à vítima e, em seguida, anunciou a intenção de violentá-la. Houve luta corporal, mas o suspeito sacou uma arma, impedindo qualquer reação.

Após o crime, o agressor obrigou a jovem a subir novamente na motocicleta e a deixou nas proximidades de casa. A vítima completou o trajeto a pé e denunciou o caso ao marido e aos familiares.

O crime foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas, que deu início às investigações. A vítima passou por exames de lesão corporal e forneceu dados da corrida, incluindo modelo e placa do veículo.