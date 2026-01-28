Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nipah: vírus com alto índice de mortalidade causa surto e quarentena na Ásia

Doença com alta letalidade preocupa a OMS, não tem vacina nem tratamento e é transmitida por animais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:49

Nipah
Nipah Crédito: Wikicommons

Mais de uma centena de pessoas precisou ser isolada na Índia após a confirmação de um novo surto do vírus Nipah, patógeno considerado prioritário pela Organização Mundial da Saúde (OMS) por seu potencial epidêmico e elevada taxa de mortalidade. Ao todo, cerca de 110 indivíduos foram colocados em quarentena.

A medida foi adotada depois que dois profissionais de saúde receberam atendimento no início de janeiro, após contraírem o vírus. O Nipah pode provocar infecções respiratórias agudas e encefalite - inflamação do cérebro - e não conta, até o momento, com vacina ou tratamento específico.

Doenças mais comuns nesta época de festas e aglomerações de verão

Resfriados são infecções virais leves das vias respiratórias, com coriza, espirros e congestão nasal. Costumam melhorar em poucos dias. Já a faringite é a inflamação da faringe que causa dor de garganta, dificuldade para engolir e irritação. Pode ser viral ou bacteriana. A gripe é causada pelo influenza, com febre alta, dores no corpo, cansaço intenso e tosse. Pode evoluir para quadros mais graves por Nara Gentil/ARQUIVO CORREIO
Mononucleoses: infecção viral conhecida como “doença do beijo”, causada pelo vírus Epstein-Barr. Provoca fadiga intensa, febre e aumento dos gânglios. por Nara Gentil/ARQUIVO CORREIO
Reativações de herpes labial: Retorno do vírus herpes simples, que permanece latente no organismo. Costuma surgir com bolhas dolorosas nos lábios em períodos de baixa imunidade por Nara Gentil/ARQUIVO CORREIO
Gastroenterites virais: infecções do trato gastrointestinal que causam diarreia, náuseas, vômitos e dor abdominal. São comuns no calor e exigem hidratação. por Nara Gentil/ARQUIVO CORREIO
1 de 4
Resfriados são infecções virais leves das vias respiratórias, com coriza, espirros e congestão nasal. Costumam melhorar em poucos dias. Já a faringite é a inflamação da faringe que causa dor de garganta, dificuldade para engolir e irritação. Pode ser viral ou bacteriana. A gripe é causada pelo influenza, com febre alta, dores no corpo, cansaço intenso e tosse. Pode evoluir para quadros mais graves por Nara Gentil/ARQUIVO CORREIO

Tata-se de um vírus extremamente agressivo, sobretudo quando atinge o sistema nervoso central. Os sintomas iniciais incluem dor de cabeça, dor no corpo e febre, evoluindo depois para problemas neurológicos. 

No Brasil, o cenário é considerado mais tranquilo, já que a América Latina não faz parte do habitat natural desses animais.

Como ocorre a transmissão

De acordo com a OMS, o Nipah é uma doença zoonótica, transmitida de animais - como morcegos frugívoros e porcos - para seres humanos. A infecção também pode ocorrer por meio do consumo de alimentos contaminados e pelo contato direto com pessoas infectadas.

Uma vez no organismo, o vírus compromete o sistema respiratório e o sistema nervoso central.

Sintomas mais comuns

Nem todos os infectados desenvolvem sinais evidentes, mas parte dos pacientes pode apresentar:

Sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, dor de cabeça, dores musculares, fadiga e tontura;

Dificuldade para respirar;

Encefalite, com confusão mental, desorientação, sonolência e problemas neurológicos, incluindo convulsões.

Nos quadros mais graves, a progressão rápida da doença pode levar ao coma e à morte. Sobreviventes também podem ficar com sequelas neurológicas de longo prazo.

Diagnóstico

A identificação da infecção leva em conta o histórico clínico nas fases aguda e de convalescença. Os exames mais utilizados são a reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR), feita a partir de fluidos corporais, e a detecção de anticorpos por ensaio imunoenzimático (ELISA).

Também podem ser empregados testes de PCR convencional e o isolamento do vírus em cultura de células.

Letalidade elevada

A taxa de mortalidade do vírus Nipah pode chegar a 70%, em grande parte porque não existe medicamento ou vacina capaz de combater a infecção. O tratamento disponível é apenas de suporte, voltado ao alívio dos sintomas.

O Nipah foi identificado pela primeira vez em 1999, durante um surto entre criadores de suínos na Malásia. Desde então, o país não registrou novos episódios.

Em 2001, a doença foi detectada em Bangladesh, onde surtos quase anuais passaram a ser registrados.

A Índia enfrentou seu primeiro - e mais grave - surto em 2018, na cidade de Calecute, quando 17 dos 18 casos confirmados resultaram em morte. Em 2019, um paciente infectado no distrito de Ernakulam se recuperou. Já em 2021, um menino de 12 anos morreu após ser infectado na vila de Chathamangalam.

Especialistas apontam que a perda de habitat natural tem aproximado animais silvestres dos humanos, facilitando a transmissão do vírus. Segundo a OMS, outras regiões também podem estar sob risco, já que o Nipah foi identificado em reservatórios naturais conhecidos, como morcegos do gênero Pteropus, além de outras espécies encontradas em países como Camboja, Gana, Indonésia, Madagascar, Filipinas e Tailândia.

Tags:

Doença

Mais recentes

Imagem - Motociclista de app suspeito de estuprar jovem durante viagem em Salvador é preso

Motociclista de app suspeito de estuprar jovem durante viagem em Salvador é preso
Imagem - Usada para dormir, melatonina não é inofensiva e pode ser arriscada em longo prazo

Usada para dormir, melatonina não é inofensiva e pode ser arriscada em longo prazo
Imagem - Esquema direcionou contratos do SUS e desviou R$ 13 milhões em cidade baiana, aponta PF

Esquema direcionou contratos do SUS e desviou R$ 13 milhões em cidade baiana, aponta PF

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Sessão da Tarde exibe filme de maior bilheteria no Brasil nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Sessão da Tarde exibe filme de maior bilheteria no Brasil nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)
03

Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)

Imagem - "Alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus", diz escritora baiana
04

"Alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus", diz escritora baiana