Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 08:24
Salvador deve enfrentar mais dias de instabilidade até o próximo domingo (1º), com chuvas recorrentes, céu nublado e períodos de sol, principalmente entre quarta (28) e quinta-feira (29). A tendência é de redução da chuva a partir de sexta (30), quando o tempo segue mais firme, embora ainda com muitas nuvens e temperaturas elevadas, que podem chegar a 32°C.
Dia de chuva em Salvador
Quarta-feira (28)
O dia será de sol e chuva, com pancadas rápidas durante o dia e à noite. A temperatura varia entre 23°C e 30°C. Há 86% de chance de chuva, com volume estimado em 14,3 mm. A umidade permanece elevada e o Índice UV é extremo.
Quinta-feira (29)
O tempo segue semelhante, com sol entre nuvens e chuva passageira. Os termômetros marcam 23°C a 30°C. A probabilidade de chuva é de 63%, com acumulado previsto de 4,3 mm.
Sexta-feira (30)
A instabilidade diminui. O dia será de sol com muitas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura sobe, variando entre 25°C e 31°C.
Sábado (31)
O céu permanece nublado a parcialmente nublado, com tempo firme. As temperaturas oscilam entre 25°C e 32°C.
Domingo (1º)
O domingo também será de sol com muitas nuvens, sem chuva prevista. A mínima é de 26°C e a máxima chega a 32°C.
A Codesal recomenda atenção em áreas de risco e orienta que, em caso de emergência, a população acione o telefone 199.