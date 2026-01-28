CLIMA

Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)

Capital registra tempo instável desde o início da semana

Esther Morais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 08:24

Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador deve enfrentar mais dias de instabilidade até o próximo domingo (1º), com chuvas recorrentes, céu nublado e períodos de sol, principalmente entre quarta (28) e quinta-feira (29). A tendência é de redução da chuva a partir de sexta (30), quando o tempo segue mais firme, embora ainda com muitas nuvens e temperaturas elevadas, que podem chegar a 32°C.

Confira a previsão:

Quarta-feira (28)



O dia será de sol e chuva, com pancadas rápidas durante o dia e à noite. A temperatura varia entre 23°C e 30°C. Há 86% de chance de chuva, com volume estimado em 14,3 mm. A umidade permanece elevada e o Índice UV é extremo.

Quinta-feira (29)

O tempo segue semelhante, com sol entre nuvens e chuva passageira. Os termômetros marcam 23°C a 30°C. A probabilidade de chuva é de 63%, com acumulado previsto de 4,3 mm.

Sexta-feira (30)

A instabilidade diminui. O dia será de sol com muitas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura sobe, variando entre 25°C e 31°C.

Sábado (31)

O céu permanece nublado a parcialmente nublado, com tempo firme. As temperaturas oscilam entre 25°C e 32°C.

Domingo (1º)

O domingo também será de sol com muitas nuvens, sem chuva prevista. A mínima é de 26°C e a máxima chega a 32°C.

A Codesal recomenda atenção em áreas de risco e orienta que, em caso de emergência, a população acione o telefone 199.