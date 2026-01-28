Acesse sua conta
É de graça: 70 mil famílias podem receber antena digital de TV na Bahia

Benefício vale para inscritos em programas sociais e inclui instalação sem custo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:10

Trocas de antenas faz parte do programa Siga Antenado
Trocas de antenas faz parte do programa Siga Antenado Crédito: Reprodução

Famílias de baixa renda em 20 municípios da Bahia podem solicitar a instalação gratuita da nova antena parabólica digital. O benefício é destinado a quem está inscrito em programas sociais do governo federal, e o prazo para fazer o pedido segue aberto até o dia 13 de junho.

De acordo com o Ministério das Comunicações, cerca de 73 mil famílias estão aptas a receber o kit nas cidades (veja a lista no final da matéria). m parte desses municípios, o sinal da parabólica tradicional já foi desligado desde 30 de junho de 2025.

O agendamento para a troca do equipamento pode ser feito pelo site do programa Brasil Antenado ou pelo telefone 0800 729 2404, que também atende via WhatsApp. Tanto o fornecimento da antena quanto a instalação são realizados sem custo para as famílias contempladas.

A substituição da parabólica antiga está ligada à expansão do sinal de internet móvel 5G no país. A nova tecnologia utiliza frequências próximas às usadas pela parabólica convencional, o que pode provocar interferências na transmissão de canais de TV.

Cidades contempladas

Abaíra, Baianópolis, Brejolândia, Caatiba, Campo Alegre de Lourdes, Carinhanha, Ibicoara, Ibitiara, Itambé, Jucuruçu, Jussiape, Macarani, Maiquinique, Mirangaba, Mucugê, Oliveira dos Brejinhos, Piatã, Pilão Arcado, Potiraguá e Vereda.

