É de graça: 70 mil famílias podem receber antena digital de TV na Bahia

Benefício vale para inscritos em programas sociais e inclui instalação sem custo

Wendel de Novais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:10

Trocas de antenas faz parte do programa Siga Antenado Crédito: Reprodução

Famílias de baixa renda em 20 municípios da Bahia podem solicitar a instalação gratuita da nova antena parabólica digital. O benefício é destinado a quem está inscrito em programas sociais do governo federal, e o prazo para fazer o pedido segue aberto até o dia 13 de junho.

De acordo com o Ministério das Comunicações, cerca de 73 mil famílias estão aptas a receber o kit nas cidades (veja a lista no final da matéria). m parte desses municípios, o sinal da parabólica tradicional já foi desligado desde 30 de junho de 2025.

O agendamento para a troca do equipamento pode ser feito pelo site do programa Brasil Antenado ou pelo telefone 0800 729 2404, que também atende via WhatsApp. Tanto o fornecimento da antena quanto a instalação são realizados sem custo para as famílias contempladas.

A substituição da parabólica antiga está ligada à expansão do sinal de internet móvel 5G no país. A nova tecnologia utiliza frequências próximas às usadas pela parabólica convencional, o que pode provocar interferências na transmissão de canais de TV.

Cidades contempladas