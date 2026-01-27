VITÓRIA DA CONQUISTA

Prefeitura baiana realiza leilão com carros a partir de R$ 3 mil

Leilão está agendado para a próxima quinta-feira (29)

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 20:01

Vejas alguns itens do leilão Crédito: Reprodução

Está agendado para a próxima quinta-feira (29) o leilão público para a venda de bens móveis considerados inservíveis ou obsoletos da Prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Entre os itens disponíveis estão carros usados, com lance inicial a partir de R$ 3 mil.



O leilão será realizado de forma on-line, por meio da plataforma digital, a partir das 10h. Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos ou emancipadas; pessoas jurídicas legalmente constituídas; e empresas especializadas habilitadas para arrematar lotes de veículos classificados como sucata, conforme as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Veja alguns itens disponíveis no leilão de Vitória da Conquista 1 de 10

Para participar, os interessados devem se credenciar no site com antecedência mínima de 48 horas antes da realização do leilão.

Antes da sessão pública, os bens poderão ser vistoriados pelos interessados nesta terça-feira (27) e na quarta-feira (28), das 9h às 11h e das 14h às 16h, nos seguintes endereços:

Lotes 01 a 19: Avenida Santa Catarina, s/n, bairro Patagônia, Vitória da Conquista;

Lote 20: Centro Industrial dos Imborés, próximo à Chiachio e ao galpão do Mercado Livre, Vitória da Conquista;



Lotes 21 a 24: Rua TG 11, nº 31, bairro Boa Vista, Vitória da Conquista.



O leilão contempla bens móveis inservíveis, incluindo diferentes tipos de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio público que, por estarem desgastados ou sem uso, foram avaliados para alienação. De acordo com a gestão municipal, não serão aceitas alegações posteriores quanto ao estado de conservação dos lotes arrematados.