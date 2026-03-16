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Mulheres sequestradas em estacionamento do Salvador Shopping são mãe e filhas

Mulher foi presa em flagrante por participação no crime

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de março de 2026 às 13:03

Unidade fica localizada em shopping de Salvador
Unidade fica localizada em shopping de Salvador Crédito: Reprodução / Google

As mulheres que foram sequestradas no estacionamento do Salvador Shopping, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, são mãe e filhas. Elas foram abordadas por criminosos e obrigadas a entrar em um carro. O trio foi mantido em cativeiro em Plataforma.

A mãe é uma idosa de 77 anos. As três mulheres foram libertadas na manhã desta segunda-feira (16), durante uma ação da Polícia Civil. Uma mulher suspeita de participação no crime foi presa em flagrante.

Não há informações se as três mulheres sequestradas foram perseguidas e se foram escolhidas de forma aleatória.

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Segundo a polícia, o caso foi registrado no plantão do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Após o registro da ocorrência, equipes iniciaram diligências para localizar as vítimas e identificar os autores do crime, com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo utilizado na ação criminosa, mas sem ocupantes. No local, peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram exames para coletar vestígios que possam ajudar na identificação dos envolvidos. Imagens de câmeras de monitoramento também estão sendo analisadas.

Conheça os principais shoppings de Salvador

Salvador Shopping por Roberto Abreu/Divulgação
Shopping Barra por Divulgação
Shopping da Bahia por Foto: Pedro Accioly/Divulgação
Salvador Norte Shopping por Divulgação
Shopping Bela Vista por Divulgação
 Shopping Itaigara por Divulgação
Shopping Paralela por Divulgação
Shopping Piedade por Divulgação
 Shopping Center Lapa por Center Lapa
 Shopping Paseo por Divulgação
1 de 10
Salvador Shopping por Roberto Abreu/Divulgação

Ainda durante as diligências, uma mulher foi abordada em atitude suspeita e indicou o imóvel onde as vítimas estavam sendo mantidas em cativeiro. No local, as três mulheres foram resgatadas pelos policiais civis.

A suspeita foi autuada pelo crime de extorsão mediante restrição da liberdade e permanece custodiada à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e responsabilizar outros envolvidos.

Em nota, a administração do Salvador Shopping informou que foi acionada por um cliente que relatou não ter encontrado três familiares com quem havia combinado de se encontrar no local. Após o relato, foi iniciada uma apuração interna e as autoridades foram acionadas.

“O Salvador Shopping permanece colaborando com as autoridades para a apuração do caso”, acrescentou.

Tags:

Bahia Salvador Salvador Shopping

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