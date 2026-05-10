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Homem é preso por agredir a ex-namorada que estava a caminho de festa na Bahia

Vítima já tinha medida protetiva contra o agressor

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de maio de 2026 às 17:11

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 26 anos foi preso após agredir a ex-namorada quando a vítima estava a caminho de uma festa na cidade de João Dourado, no centro-norte da Bahia. O caso foi registrado na noite de sábado (9). Segundo a polícia, a vítima já possuía medidas protetivas contra o agressor. 

Mesmo proibido de se aproximar, o homem agrediu a vítima em via pública. Ela estava a caminho da Festa da Cebola, evento tradicional que celebra o aniversário da cidade. 

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De acordo com as investigações, as medidas protetivas haviam sido solicitadas pela mulher após o investigado invadir um imóvel, agredir a ex, de 23 anos, e proferir ameaças de morte, além de praticar os crimes de lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio.

A equipe da Delegacia Territorial (DT/João Dourado) representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça. A ação contou com o apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Chapada). 

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