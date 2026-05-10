PRISÃO INTERNACIONAL

Quem são os líderes do Comando Vermelho em Salvador presos em casa avaliada em R$ 6 mi na Bolívia

'Kekeu' é denunciado por crimes ligados ao tráfico de drogas e armas, homicídios e lavagem de dinheiro

Maysa Polcri

Publicado em 10 de maio de 2026 às 16:11

Casal de traficantes com atuação em Salvador preso na Bolívia Crédito: Reprodução

Preso na Bolívia, o traficante apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho no Engenho Velho da Federação, em Salvador, e em outras cidades da Bahia, é um velho conhecido da polícia. Kleber Nóbrega Pereira, conhecido como "Kekeu", comandou uma quadrilha de sequestradores quando estava preso na Penitenciária Lemos Brito, na capital, e foi denunciado pelo Ministério Público do Estado por esquema de lavagem de dinheiro.

Ele e a esposa, Micaely Santos Silva, que estavam foragidos, foram presos na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em uma mansão avaliada em R$ 6 milhões, neste domingo (10). O imóvel de alto padrão fica localizado no bairro do Equipetrol. O líder da facção e a esposa estão sob a guarda da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

A Secretaria de Seguran Pública da Bahia (SSP) informou que concluiu na tarde deste domingo o processo de extradição do casal. Eles ficarão presos na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em local que será mantido em sigilo.

Momento da prisão do casal 1 de 6

De acordo com as investigações, Kekeu é apontado como responsável por crimes ligados ao tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores.

Micaely seria responsável pela movimentação financeira da organização criminosa e pela articulação do esquema de lavagem de dinheiro do grupo. A participação deles na facção Comando Vermelho está concentrada no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, além de municípios das regiões sul e sudoeste da Bahia.

Histórico de crimes

Em abril de 2022, Kleber Nóbrega Pereira e outras quatro pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça a pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais do Ministério Público estadual (Gaeco). Kekéu foi denunciado à Justiça por ocultação e movimentação de dinheiro oriundo do tráfico de drogas e também tiveram o patrimônio bloqueado.

As investigações apontaram que, para manter o domínio do tráfico, Kekeu teria ordenado a prática de crimes de extorsão mediante sequestro, inclusive com mortes, comandando as atividades comerciais relativas a drogas, nomeando gerentes e utilizando laranjas, sobretudo mulheres, na movimentação financeira da facção.

Em 2009, Kekeu foi apontado pela polícia como líder de uma quadrilha que realizava sequestros. Na época, ele estava preso na Penitenciária Lemos Brito, em Salvador. Uma das vítimas do grupo foi Josabel Pinheiro Júnior, na época com 15 anos, em Feira de Santana.