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Três mulheres são sequestradas no estacionamento do Salvador Shopping

Vítimas foram mantidas em cativeiro e obrigadas a realizar transferências bancárias

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de março de 2026 às 12:17

Salvador Shopping
Salvador Shopping Crédito: Reprodução

Três mulheres foram sequestradas no estacionamento do Salvador Shopping, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, na tarde de domingo (15). As vítimas foram levadas por suspeitos e obrigadas a realizar diversas transferências bancárias enquanto eram mantidas em cativeiro.

As três mulheres foram libertadas na manhã desta segunda-feira (16), durante uma ação da Polícia Civil da Bahia no bairro de Plataforma. Uma mulher suspeita de participação no crime foi presa em flagrante.

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Segundo a polícia, o caso foi registrado no plantão do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Após o registro da ocorrência, equipes iniciaram diligências para localizar as vítimas e identificar os autores do crime, com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo utilizado na ação criminosa, mas sem ocupantes. No local, peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram exames para coletar vestígios que possam ajudar na identificação dos envolvidos. Imagens de câmeras de monitoramento também estão sendo analisadas.

Ainda durante as diligências, uma mulher foi abordada em atitude suspeita e indicou o imóvel onde as vítimas estavam sendo mantidas em cativeiro. No local, as três mulheres foram resgatadas pelos policiais civis.

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A suspeita foi autuada pelo crime de extorsão mediante restrição da liberdade e permanece custodiada à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e responsabilizar outros envolvidos.

Em nota, a administração do Salvador Shopping informou que foi acionada por um cliente que relatou não ter encontrado três familiares com quem havia combinado de se encontrar no local. Após o relato, foi iniciada uma apuração interna e as autoridades foram acionadas.

“O Salvador Shopping permanece colaborando com as autoridades para a apuração do caso”, acrescentou. 

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