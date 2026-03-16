ACIDENTE

Adolescente ficou 4h preso às ferragens após carro despencar 17 metros de prédio em Salvador

Jovem precisou ser resgatado das ferragens

Esther Morais

Publicado em 16 de março de 2026 às 11:33

Adolescente fica ferido após carro despencar 17 metros de garagem de prédio em Salvador Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Um adolescente ficou ferido após um carro despencar de uma altura de cerca de 17 metros da garagem de um edifício residencial na região das Sete Portas, em Salvador, na tarde de domingo (15). Outra pessoa que estava no veículo também ficou ferida.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o adolescente ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado pelas equipes de socorro. Os militares foram acionados por volta das 16h e, por conta da complexidade da ocorrência, a operação se estendeu até o período da noite. O adolescente ficou mais de quatro horas preso às ferragens até ser retirado.

Após o resgate, a vítima, que estava lúcida durante todo o resgate, foi encaminhada para atendimento pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há detalhes sobre o estado de saúde.