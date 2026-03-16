Carro cai de altura de 17 metros em estacionamento em Salvador e deixa dois feridos

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Esther Morais
Publicado em 16 de março de 2026 às 09:26
Um carro caiu de uma altura de aproximadamente 17 metros em uma garagem de edifício residencial na região das Sete Portas, em Salvador, na tarde de domingo (15), e deixou dois feridos. Ambos estavam dentro do veículo.
Um deles, um adolescente, ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h e, por conta da complexidade da ocorrência, a ação se prolongou até o período da noite. Após o resgate, a vítima, que estava responsiva, foi deixada sob os cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Carro cai de altura de 17 metros em Salvador
Um guincho da Transalvador foi utilizado, o que viabilizou a retirada do automóvel por volta das 20h. Após a perícia realizada pela Polícia Técnica, os destroços do veículo foram liberados para remoção pelo proprietário.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar também estiveram no local. As causas do acidente serão apuradas pela polícia.