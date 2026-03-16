Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carro cai de altura de 17 metros em estacionamento em Salvador e deixa dois feridos

Outra pessoa ficou ferida; adolescente foi resgatado das ferragens

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:26

Carro cai de altura de 17 metros em estacionamento em Salvador e deixa dois feridos
Carro cai de altura de 17 metros em estacionamento em Salvador  Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um carro caiu de uma altura de aproximadamente 17 metros em uma garagem de edifício residencial na região das Sete Portas, em Salvador, na tarde de domingo (15), e deixou dois feridos. Ambos estavam dentro do veículo.

Um deles, um adolescente, ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h e, por conta da complexidade da ocorrência, a ação se prolongou até o período da noite. Após o resgate, a vítima, que estava responsiva, foi deixada sob os cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Carro cai de altura de 17 metros em Salvador

Carro cai de altura de 17 metros em estacionamento em Salvador e deixa dois feridos por Reprodução / Redes sociais
Carro cai de altura de 17 metros em estacionamento em Salvador e deixa dois feridos por Reprodução / Redes sociais
Carro cai de altura de 17 metros em estacionamento em Salvador e deixa dois feridos por Reprodução / Redes sociais
Carro cai de altura de 17 metros em estacionamento em Salvador e deixa dois feridos por Reprodução / Redes sociais
1 de 4
Carro cai de altura de 17 metros em estacionamento em Salvador e deixa dois feridos por Reprodução / Redes sociais

Um guincho da Transalvador foi utilizado, o que viabilizou a retirada do automóvel por volta das 20h. Após a perícia realizada pela Polícia Técnica, os destroços do veículo foram liberados para remoção pelo proprietário.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar também estiveram no local. As causas do acidente serão apuradas pela polícia.

Tags:

Acidente

Mais recentes

Imagem - Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais

Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais
Imagem - Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba

Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba
Imagem - Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026