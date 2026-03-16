ACIDENTE

Carro cai de altura de 17 metros em estacionamento em Salvador e deixa dois feridos

Outra pessoa ficou ferida; adolescente foi resgatado das ferragens

Esther Morais

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:26

Carro cai de altura de 17 metros em estacionamento em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um carro caiu de uma altura de aproximadamente 17 metros em uma garagem de edifício residencial na região das Sete Portas, em Salvador, na tarde de domingo (15), e deixou dois feridos. Ambos estavam dentro do veículo.

Um deles, um adolescente, ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h e, por conta da complexidade da ocorrência, a ação se prolongou até o período da noite. Após o resgate, a vítima, que estava responsiva, foi deixada sob os cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Carro cai de altura de 17 metros em Salvador 1 de 4

Um guincho da Transalvador foi utilizado, o que viabilizou a retirada do automóvel por volta das 20h. Após a perícia realizada pela Polícia Técnica, os destroços do veículo foram liberados para remoção pelo proprietário.