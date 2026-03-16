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Funcionária de supermercado denuncia injúria racial de cliente na Bahia

Polícia investiga caso

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de março de 2026 às 11:25

Funcionária de supermercado denuncia injúria racial de cliente na Bahia
Funcionária de supermercado denuncia injúria racial de cliente na Bahia Crédito: Shutterstock

Uma funcionária de um supermercado da rede Grupo Mateus denunciou um cliente por injúria racial e misoginia no domingo (15), em uma unidade localizada no bairro da Tapera, em Ilhéus, no sul do estado. Segundo a mulher, que trabalha no caixa do estabelecimento, o homem teria feito diversas ofensas e xingamentos durante o atendimento.

A vítima, de 33 anos, contou em entrevista à TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia na região, que atendia dois homens quando um deles se afastou para falar com o gerente sobre um item que estaria faltando. Enquanto aguardava o cliente retornar, o outro homem que permaneceu no caixa passou a fazer ofensas com conteúdo racista.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
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Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
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Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

A funcionária registrou a ocorrência na 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, responsável pela investigação do caso. A polícia informou que realiza diligências para esclarecer o ocorrido, mas, até o momento, ninguém foi preso.

Em nota, o estabelecimento informou que tomou conhecimento da situação e que está prestando o suporte necessário à colaboradora. “O Grupo Mateus repudia qualquer forma de violência e desrespeito e reafirma seu compromisso com um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e alinhado aos seus valores”, afirmou a empresa.

Tags:

Crime Racismo

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