Funcionária de supermercado denuncia injúria racial de cliente na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 16 de março de 2026 às 11:25
Uma funcionária de um supermercado da rede Grupo Mateus denunciou um cliente por injúria racial e misoginia no domingo (15), em uma unidade localizada no bairro da Tapera, em Ilhéus, no sul do estado. Segundo a mulher, que trabalha no caixa do estabelecimento, o homem teria feito diversas ofensas e xingamentos durante o atendimento.
A vítima, de 33 anos, contou em entrevista à TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia na região, que atendia dois homens quando um deles se afastou para falar com o gerente sobre um item que estaria faltando. Enquanto aguardava o cliente retornar, o outro homem que permaneceu no caixa passou a fazer ofensas com conteúdo racista.
Veja imagens da Polícia Civil em ação
A funcionária registrou a ocorrência na 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, responsável pela investigação do caso. A polícia informou que realiza diligências para esclarecer o ocorrido, mas, até o momento, ninguém foi preso.
Em nota, o estabelecimento informou que tomou conhecimento da situação e que está prestando o suporte necessário à colaboradora. “O Grupo Mateus repudia qualquer forma de violência e desrespeito e reafirma seu compromisso com um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e alinhado aos seus valores”, afirmou a empresa.