Suspeita de desviar 2,5 milhões de clube em Salvador fala pela primeira vez

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 12 de março de 2026 às 11:08
A influenciadora Naay Lins, de 33 anos, que foi alvo de uma operação da Polícia Civil em Catu de Abrantes, na Região Metropolitana de Salvador, publicou um pronunciamento sobre a operação nas redes sociais. A nota foi publicada na última quarta-feira (11), via story de Instagram.
"Confiamos que tudo será esclarecido em momento oportuno, estando à disposição para colaborar com a Justiça. Neste sentido, juntamente com seu advogado, a nossa cliente manifestará sua versão e esclarecerá os fatos em tempo oportuno, reiterando seu compromisso com a verdade e a Justiça", diz comunicado, assinado pelo advogado Matheus Cardoso.
Ynaiara Andrade Lins dos Santos, a Naay Lins, é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões do Clube Bahiano de Tênis. Ela tem 20,7 mil seguidores no Instagram. Na bio, que traz informações sobre o tipo de conteúdo que produz na rede social, ela destaca temas como moda, beleza, fitness, viagem e lifestyle. "Real, autêntica e sempre de bem com a vida", descreve a influenciadora. Após a operação ganhar repercussão nas redes sociais, a influenciadora desativou os comentários da rede social.
De acordo com a Polícia Civil, equipes da 14ª Delegacia Territorial da Barra cumpriram mandado de busca e apreensão em um imóvel em Catu de Abrantes. Ela e o marido, um homem de 41 anos, foram encaminhados à delegacia para prestar depoimentos. No local foram apreendidos celulares, simulacros de arma de fogo e uma motocicleta.
Além disso, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis situados nos bairros de Brotas e Plataforma, na capital, além do endereço em Busca Vida.
Influenciadora Naay Lins
As investigações tiveram início após a instituição comunicar um possível desvio de recursos financeiros. A ex-funcionária do setor financeiro teria se aproveitado do acesso ao sistema de recebimento eletrônico para redirecionar valores para a própria conta bancária.
Durante as diligências, na casa onde a suspeita foi localizada, a equipe encontrou um ambiente de alto padrão. Foram apreendidos um veículo de luxo, uma motocicleta, aparelhos celulares e simulacros de arma de fogo, que serão submetidos à análise no curso das investigações. Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias que totalizam aproximadamente R$ 2,5 milhões, valor que corresponde ao montante que teria sido desviado da instituição.
A suspeita foi encaminhada à unidade policial para depoimento e, até o momento, responde ao inquérito policial em liberdade. A Polícia Civil segue com a análise do material apreendido e a realização de novas diligências para aprofundar as investigações e esclarecer completamente os fatos.
A reportagem tentou contato com o Clube Bahiano de Tênis, mas não obteve sucesso. Também não conseguiu o contato da suspeita.