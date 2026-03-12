Acesse sua conta
Suspeita de desviar 2,5 milhões de clube em Salvador fala pela primeira vez

Naay Lins, de 33 anos, foi alvo de operação da Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2026 às 11:08

Laay Lins
Laay Lins Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Naay Lins, de 33 anos, que foi alvo de uma operação da Polícia Civil em Catu de Abrantes, na Região Metropolitana de Salvador, publicou um pronunciamento sobre a operação nas redes sociais. A nota foi publicada na última quarta-feira (11), via story de Instagram. 

"Confiamos que tudo será esclarecido em momento oportuno, estando à disposição para colaborar com a Justiça. Neste sentido, juntamente com seu advogado, a nossa cliente manifestará sua versão e esclarecerá os fatos em tempo oportuno, reiterando seu compromisso com a verdade e a Justiça", diz comunicado, assinado pelo advogado Matheus Cardoso. 

Nota de Naay Lins
Nota de Naay Lins Crédito: Reprodução/Instagram

Ynaiara Andrade Lins dos Santos, a Naay Lins, é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões do Clube Bahiano de Tênis. Ela tem 20,7 mil seguidores no Instagram. Na bio, que traz informações sobre o tipo de conteúdo que produz na rede social, ela destaca temas como moda, beleza, fitness, viagem e lifestyle. "Real, autêntica e sempre de bem com a vida", descreve a influenciadora. Após a operação ganhar repercussão nas redes sociais, a influenciadora desativou os comentários da rede social.

Operação 

De acordo com a Polícia Civil, equipes da 14ª Delegacia Territorial da Barra cumpriram mandado de busca e apreensão em um imóvel em Catu de Abrantes. Ela e o marido, um homem de 41 anos, foram encaminhados à delegacia para prestar depoimentos. No local foram apreendidos celulares, simulacros de arma de fogo e uma motocicleta.

Além disso, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis situados nos bairros de Brotas e Plataforma, na capital, além do endereço em Busca Vida.

Influenciadora Naay Lins

As investigações tiveram início após a instituição comunicar um possível desvio de recursos financeiros. A ex-funcionária do setor financeiro teria se aproveitado do acesso ao sistema de recebimento eletrônico para redirecionar valores para a própria conta bancária.

Durante as diligências, na casa onde a suspeita foi localizada, a equipe encontrou um ambiente de alto padrão. Foram apreendidos um veículo de luxo, uma motocicleta, aparelhos celulares e simulacros de arma de fogo, que serão submetidos à análise no curso das investigações. Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias que totalizam aproximadamente R$ 2,5 milhões, valor que corresponde ao montante que teria sido desviado da instituição.

A suspeita foi encaminhada à unidade policial para depoimento e, até o momento, responde ao inquérito policial em liberdade. A Polícia Civil segue com a análise do material apreendido e a realização de novas diligências para aprofundar as investigações e esclarecer completamente os fatos.

A reportagem tentou contato com o Clube Bahiano de Tênis, mas não obteve sucesso. Também não conseguiu o contato da suspeita. 

