Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial

Serviço começou na quarta (11) e fornecimento segue suspenso nesta quinta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de março de 2026 às 07:32

Abastecimento de água será interrompido em 12 bairros de Salvador e RMS nesta quinta (21)
Abastecimento de água está suspenso em Salvador e região Crédito: Shutterstock

O abastecimento de água foi interrompido na quarta-feira (11) em localidades de Salvador e da Região Metropolitana para a realização de um reparo emergencial em uma adutora de grande porte. A previsão de conclusão é na tarde desta quinta-feira (12), quando o sistema deve voltar a operar.

Segundo a Embasa, o retorno da água sempre ocorre aos poucos, pois é preciso encher e pressurizar novamente as tubulações e os grandes reservatórios de distribuição, para alcançar todos os imóveis da área afetada.

Veja abaixo as áreas afetadas:

Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial

Candeias por Reprodução
Madre de Deus por Divulgação
São Francisco do Conde por Divulgação
Ilha dos Frades por Divulgação
Ilha de Maré por Sora Maia/CORREIO
Ilha Bom Jesus dos Passos, Paramana, Loreto e Ponta de Nossa Senhora tmbém estão na lista por Mateus Pereira/GOVBA
1 de 6
Candeias por Reprodução

De acordo com a Embasa, o serviço é considerado de alta complexidade porque a tubulação está localizada a cerca de oito metros de profundidade. Equipes da empresa trabalharam de forma contínua, inclusive durante a noite, para tentar restabelecer o sistema no menor tempo possível.

Enquanto o serviço não é finalizado, o abastecimento emergencial por meio de carros-pipa pode ser solicitado pelos canais de atendimento da Embasa: pelo telefone 0800 0555 195 ou pelo site atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br. A prioridade é atender unidades de saúde e escolas.

