Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial

Serviço começou na quarta (11) e fornecimento segue suspenso nesta quinta-feira (12)

Esther Morais

Publicado em 12 de março de 2026 às 07:32

Abastecimento de água está suspenso em Salvador e região Crédito: Shutterstock

O abastecimento de água foi interrompido na quarta-feira (11) em localidades de Salvador e da Região Metropolitana para a realização de um reparo emergencial em uma adutora de grande porte. A previsão de conclusão é na tarde desta quinta-feira (12), quando o sistema deve voltar a operar.

Segundo a Embasa, o retorno da água sempre ocorre aos poucos, pois é preciso encher e pressurizar novamente as tubulações e os grandes reservatórios de distribuição, para alcançar todos os imóveis da área afetada.

Veja abaixo as áreas afetadas:

De acordo com a Embasa, o serviço é considerado de alta complexidade porque a tubulação está localizada a cerca de oito metros de profundidade. Equipes da empresa trabalharam de forma contínua, inclusive durante a noite, para tentar restabelecer o sistema no menor tempo possível.