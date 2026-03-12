Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de março de 2026 às 07:32
O abastecimento de água foi interrompido na quarta-feira (11) em localidades de Salvador e da Região Metropolitana para a realização de um reparo emergencial em uma adutora de grande porte. A previsão de conclusão é na tarde desta quinta-feira (12), quando o sistema deve voltar a operar.
Segundo a Embasa, o retorno da água sempre ocorre aos poucos, pois é preciso encher e pressurizar novamente as tubulações e os grandes reservatórios de distribuição, para alcançar todos os imóveis da área afetada.
De acordo com a Embasa, o serviço é considerado de alta complexidade porque a tubulação está localizada a cerca de oito metros de profundidade. Equipes da empresa trabalharam de forma contínua, inclusive durante a noite, para tentar restabelecer o sistema no menor tempo possível.
Enquanto o serviço não é finalizado, o abastecimento emergencial por meio de carros-pipa pode ser solicitado pelos canais de atendimento da Embasa: pelo telefone 0800 0555 195 ou pelo site atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br. A prioridade é atender unidades de saúde e escolas.