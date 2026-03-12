BAHIA

Ponte Salvador-Itaparica: contrato com Petrobras define canteiro de obras em estaleiro

Espaço servirá como principal base logística para a construção do empreendimento, sonho antigo dos baianos

Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:16

Projeto Crédito: Divulgação

O contrato com a Petrobras garantiu a utilização da área do Estaleiro São Roque do Paraguaçu como canteiro de apoio às obras do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador–Ilha de Itaparica. O documento foi assinado pelo governo estadual, por meio da Concessionária Ponte Salvador–Itaparica. O estaleiro servirá como principal base logística para a implantação do empreendimento.

O espaço foi escolhido após análise de critérios técnicos e logísticos. Localizado a cerca de 36 km da área da obra, o estaleiro possui acessos para o transporte e a movimentação de equipamentos e estruturas de grande porte, fundamentais para as etapas de construção tanto no trecho marítimo quanto nos trechos terrestres do sistema viário.

Ponte Salvador-Itaparica é promessa antiga do Governo do Estado 1 de 4

“O canteiro São Roque do Paraguaçu tem importância fundamental, pois já conta com infraestrutura robusta e avançada para atender às demandas do projeto. Além disso, a localização é estratégica por estar afastada de comunidades, o que contribui para minimizar impactos socioambientais”, afirma Mateus Dias, titular da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador–Itaparica (SVPonte).