Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização

Proposta tramita na Câmara Municipal

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de março de 2026 às 06:32

Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização Crédito: Reprodução /  Milena Andrade

O Parque Costa Azul, em Salvador, pode ganhar um polo gastronômico permanente e passar por um processo de requalificação. A proposta consta em um projeto de indicação que sugere a realização de estudos técnicos para transformar uma área atualmente subutilizada no interior do parque, originalmente destinada à construção de uma sede de batalhões da Polícia Militar da Bahia, em um espaço voltado à gastronomia, lazer e economia criativa.

Administrado pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), o parque já contou com estrutura gastronômica e esportiva. Em 2013, no entanto, a área que abrigava quatro restaurantes foi fechada após pedido de reintegração de posse motivado pela inadimplência de concessionários responsáveis pela exploração dos espaços públicos.

Festa de Jazz no Parque Costa Azul

Eric Assmar por Matheus Albuquerque
Agatha Macedo - Banda Emim por Agatha Macedo
Marco Lobo Hang Drum por Enzo Angelo
Claudya Soutto por Edgar de Souza
1 de 4
Eric Assmar por Matheus Albuquerque

Agora, o projeto, de autoria do vereador Sandro Filho (PP), afirma que a área apresenta potencial para receber um polo gastronômico permanente, “com estrutura qualificada para abrigar empreendimentos da economia criativa, promovendo lazer, turismo gastronômico e geração de renda para os trabalhadores locais”.

O texto também ressalta que a atividade gastronômica já vinha sendo desenvolvida de forma espontânea na localidade, “com presença de comerciantes que atendiam à comunidade do Costa Azul”.

O projeto de indicação foi protocolado na última segunda-feira (9) na Câmara Municipal de Salvador. Nesta quarta-feira (11), a proposta foi encaminhada para a Superintendência de Análise e Pesquisa para a Coordenação de Comissões.

A indicação é direcionada ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e sugere que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador (Secult) viabilize, em convênio com a Conder, os estudos técnicos necessários para a requalificação da área e possível implantação do polo gastronômico no interior do parque.

A reportagem procurou a Secult para obter um posicionamento sobre a proposta e aguarda retorno. O espaço segue aberto.

Leia mais em Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO. 

Tags:

Parque

Mais recentes

Imagem - Confira quais as vias de Salvador com limite de velocidade de 40 km/h

Confira quais as vias de Salvador com limite de velocidade de 40 km/h
Imagem - Adeus, mansões: onda de demolições de casas de alto padrão muda a cara do Caminho das Árvores

Adeus, mansões: onda de demolições de casas de alto padrão muda a cara do Caminho das Árvores
Imagem - 'O cemitério está cheio de mulheres que perdoaram', diz Maria da Penha, vítima de duas tentativas de feminicídio que dá nome à lei

'O cemitério está cheio de mulheres que perdoaram', diz Maria da Penha, vítima de duas tentativas de feminicídio que dá nome à lei

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
01

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26
02

Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Imagem - Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26
03

Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26

Imagem - ‘Matei sua mãe’: homem envia áudio ao filho após matar ex e se entrega com corpo no carro
04

‘Matei sua mãe’: homem envia áudio ao filho após matar ex e se entrega com corpo no carro