Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização

Proposta tramita na Câmara Municipal



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de março de 2026 às 06:32

Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização Crédito: Reprodução / Milena Andrade

O Parque Costa Azul, em Salvador, pode ganhar um polo gastronômico permanente e passar por um processo de requalificação. A proposta consta em um projeto de indicação que sugere a realização de estudos técnicos para transformar uma área atualmente subutilizada no interior do parque, originalmente destinada à construção de uma sede de batalhões da Polícia Militar da Bahia, em um espaço voltado à gastronomia, lazer e economia criativa.

Administrado pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), o parque já contou com estrutura gastronômica e esportiva. Em 2013, no entanto, a área que abrigava quatro restaurantes foi fechada após pedido de reintegração de posse motivado pela inadimplência de concessionários responsáveis pela exploração dos espaços públicos.

Agora, o projeto, de autoria do vereador Sandro Filho (PP), afirma que a área apresenta potencial para receber um polo gastronômico permanente, “com estrutura qualificada para abrigar empreendimentos da economia criativa, promovendo lazer, turismo gastronômico e geração de renda para os trabalhadores locais”.

O texto também ressalta que a atividade gastronômica já vinha sendo desenvolvida de forma espontânea na localidade, “com presença de comerciantes que atendiam à comunidade do Costa Azul”.

O projeto de indicação foi protocolado na última segunda-feira (9) na Câmara Municipal de Salvador. Nesta quarta-feira (11), a proposta foi encaminhada para a Superintendência de Análise e Pesquisa para a Coordenação de Comissões.

A indicação é direcionada ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e sugere que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador (Secult) viabilize, em convênio com a Conder, os estudos técnicos necessários para a requalificação da área e possível implantação do polo gastronômico no interior do parque.