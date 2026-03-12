SUL DA BAHIA

Trânsito é alterado na ponte sobre o Rio Jequitinhonha na BR-101; veja o que muda

Novas regras passam a valer na segunda-feira (16)

Maysa Polcri

Publicado em 12 de março de 2026 às 13:50

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha, em Itapebi Crédito: Divulgação

O tráfego de veículos na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, em Itapebi, no sul da Bahia, será alterado a partir de segunda-feira (16). As novas regras serão válidas durante a execução das obras da nova ponte, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Poderão transitar em qualquer horário veículos leves, vans, micro-ônibus, ônibus, caminhões com no máximo três eixos, com peso bruto total (PBT) de até 33 toneladas, além de veículos de transporte de carga vazios. Haverá controle de peso nos dois acessos da ponte.



A circulação de veículos com características diferentes das especificadas está temporariamente proibida. As restrições poderão ser alteradas a qualquer momento, conforme avaliação técnica da equipe responsável.

Segundo o Dnit, as obras para a construção da nova ponte seguem em andamento. Os serviços de fundação e implantação dos novos pilares foram iniciados e, depois, será realizada a etapa de concretagem das vigas pré-moldadas da estrutura.

Nova ponte

A decisão de construir uma nova ponte veio após inspeções técnicas identificarem a necessidade de intervenções imediatas na estrutura existente. Desde então, a ponte passou a ser monitorada com sensores e operada sob restrição de tráfego.

Ao longo dos últimos meses, o bloqueio para veículos pesados vem causando transtornos para motoristas, que enfrentam viagens até três horas mais longas sem a liberação da ponte. A rota alternativa mais curta, o chamado desvio da Veracel, tem 451 quilômetros.