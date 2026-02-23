BAHIA

Dnit começa desapropriação para construção da nova ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Estrutura com extensão de 531,17 metros, terá pistas duplicadas e maior capacidade para atender ao fluxo intenso da BR-101



Elaine Sanoli

Millena Marques

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 23:09

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha, em Itapebi Crédito: Divulgação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), vinculado ao Ministério dos Transportes, iniciou o processo de desapropriação e afetação que antecede o início das obras da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no km 661,72 da BR-101, em Itapebi, no sul da Bahia. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (20).

A Portaria nº 703 determina a desapropriação das áreas incluídas na poligonal do projeto estabelecido pela Planta Similar de Nível Executivo – Ponte Jequitinhonha. A desapropriação foi aprovada pela Superintendência Regional do Dnit na Bahia.

A medida é etapa inicial para a construção da nova ponte sobre o Rio Jequitinhonha, com extensão de 531,17 metros, pistas duplicadas e maior capacidade para atender ao fluxo intenso da BR-101. A rodovia é uma das principais rodovias do país para o transporte de cargas e passageiros e também tem papel estratégico para o turismo na Bahia, conectando cidades litorâneas ao longo do percurso.

Na região, o projeto deve beneficiar o escoamento industrial, especialmente o transporte de produtos de fábricas de grande porte e de plantações de eucalipto destinadas à produção de celulose e carvão vegetal, com destaque para áreas como Feira de Santana e Alagoinhas.

Em maio de 2025, a ponte foi interditada devido ao estado precário da estrutura. No mesmo mês, o Dnit informou que seria necessária a reconstrução.

Em dezembro, a travessia chegou a ser liberada para ônibus, veículos de carga com Peso Bruto Total (PBT) de até 33 toneladas e veículos com mais de três eixos, desde que descarregados. Dois dias depois, o tráfego voltou a ser restringido após o Dnit identificar descumprimento da sinalização e das orientações por parte de motoristas de veículos de carga.