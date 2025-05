SUL DA BAHIA

Em estado precário, ponte sobre o Rio Jequitinhonha será reconstruída

Segundo o Denit, estrutura não poderá ser recuperada

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2025 às 20:47

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no km 661,72 da BR-101, em Itapebi, no Sul da Bahia, precisará passar por uma reconstrução. A estrutura foi interditada completamente no início do mês de maio, por conta da estrutura precária. Desde janeiro, o tráfego de veículos de carga, independente do peso bruto, estava suspenso na ponte, estando liberada apenas a circulação de veículos leves e ônibus. >

Segundo Denit, a ponte passou por inspeções de avaliação que indicaram que a reabilitação da estrutura é inviável. "Neste sentido, será realizada uma contratação emergencial para a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e de execução da obra garantindo, assim, uma solução estrutural confiável e duradoura e em conformidade com as diretrizes do DNIT e com as normas técnicas brasileiras vigentes", explicou o departamento. >

A situação estrutural da ponte é pior do que a Juscelino Kubitschek de Oliveira (JK), entre os estados de Tocantins e Maranhão, que desabou no dia 22 de dezembro, provocando 14 mortes e deixando três pessoas desaparecidas. A avaliação estrutural da ponte recebeu a nota 1, numa escala que vai até cinco, em relação às suas condições em um artigo produzido por especialistas durante o Congresso Brasileiro do Concreto, em outubro do ano passado. A título de comparação, a JK foi avaliada com nota 2.>

No momento, o tráfego de veículos de carga, independente do peso bruto, continua interrompido na ponte. Sobre o desvio, o Dnit informa que já contratou a manutenção e os serviços serão realizados de forma imediata levando-se em conta o fluxo de chuvas no local.>

Veja rotas de desvio alternativos

Rota 1:>

O percurso inicia-se em Itabuna/BA, pela BR-415/BA, até o entroncamento com a BR-116/BA, em Vitória da Conquista/BA. A partir desse ponto, segue pela BR-116/BA em direção à divisa entre Bahia e Minas Gerais, chegando ao município de Cachoeira de Pajeú/MG, no entroncamento com a BR-251/MG. Em seguida, a rota continua pela BR-251/MG até a BR-367/MG, no município de Almenara/MG, e prossegue até a BR-101/BA na cidade de Itagimirim/BA. Por fim, o trajeto segue até Eunápolis/BA, totalizando 684 km. Cumpre informar que a BR-367/MG possui 40 quilômetros de um trecho não pavimentado no estado de Minas Gerais.>

Rota 2:>

O percurso inicia-se em Itabuna/BA pela BR-415/BA até o entroncamento com a BR-116/BA em Vitória da Conquista/BA. A partir desse ponto, segue pela BR-116/BA no sentido da divisa entre Bahia e Minas Gerais, chegando ao município de Teófilo Otoni/MG, no entroncamento com a BR-418/MG. Em seguida, a rota continua ao município de Nanuque/MG na divisa dos estados de Minas Gerais e Bahia, e prossegue até a BR-101/BA no município de Teixeira de Freitas/BA, totalizando 849 quilômetros.>

Rota 3:>

Indicada para tráfego local de carros de passeio e veículos especiais como viaturas, ambulâncias, caminhões de abastecimento, ônibus e linhas de transporte>