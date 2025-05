DIREITOS

Veja como entrar com pedido de pensão alimentícia por aplicativo

Solicitações por app cresceram após inserção na novela Vale Tudo

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2025 às 19:27

Defensoria Pública da Bahia Crédito: Reprodução/Defensoria Pública da Bahia

No capítulo da última terça-feira (13), a novela Vale Tudo mostrou a personagem Lucimar (Ingrid Gaigher) após decidir pedir a pensão alimentícia do filho Jorginho (Rafael Fuchs). Com o auxílio de Daniela (Jessica Marques), estudante de direito, a faxineira fez a solicitação do agendamento utilizando o aplicativo da Defensoria Pública. Após a cena ir ao ar, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE-RJ) chegou a atingir 4.560 acessos por minuto. >

Os acessos por conta da cena da novela representaram um crescimento de 300% em relação à média habitual. Além do pico de acessos, foram contabilizados 1.148 agendamentos realizados via aplicativo no mesmo período. >

Assim como a Defensoria do Rio de Janeiro, a DPE da Bahia possui um aplicativo próprio, onde pode ser agendado atendimento para o tipo de procedimento. Para ingressar com a solicitação de pagamento da pensão alimentícia, é necessário fazer o download do aplicativo em lojas como a Google Play Store (Android) ou App Store (iOS). As solicitações só podem ser feitas entre às 8h e 17h.>

1. Baixar o aplicativo>

2. Realizar cadastro no sistema>

3. Após fazer login com sua conta, vá para a tela de início>

4. Dentre as opções, escolha "Agendamento">

5. Clique em "Solicitar agendamento">

6. Informar a cidade do atendimento, se já há um processo em aberto, um relato do caso, assunto e preferência de horário>

7. O agendamento pode ser conferido em: "Início" > "Meus agendamentos">

Mutirão para solicitação de pensão

Até o dia 31 de maio, a DPE-BA realiza o mutirão “Mães em Ação”, para fazer acordos e prestar auxílio com ações judiciais para fixação de pensão alimentícia. Em Salvador, a ação será realizada no próximo sábado (24), das 09h às 16h,no Colégio Central na Rua Francisco Ferraro (Nazaré), com a presença do Instituto Embelleze, que oferecerá cortes de cabelo e esmaltação de unhas gratuitamente.>

Veja as próximas datas do mutirão na Bahia:>