INVESTIGAÇÃO

Associação de acolhimento de crianças é fechada após casos de abusos na Bahia

Direcionamento de verbas públicas foi também foi suspenso pela Justiça

A Justiça baiana ordenou a cassação do registro de funcionamento da Associação de Misericórdia Por Amor ao Próximo (Ampap), instituição localizada no município de Belo Campo, no Centro Sul da Bahia e voltada para o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Investigações conduzidas pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) indicam que os acolhidos pela instituição eram submetidos à abusos físico, psicológico e moral. Além disso, o poder judiciário decretou a suspensão total de repasses de verbas públicas à instituição.>