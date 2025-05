FESTA

Gusttavo Lima, Wesley Safadão e mais: confira atrações de 10 cidades baianas para o São João

Municípios já anunciaram programação de festejos juninos

Millena Marques

Publicado em 19 de maio de 2025 às 13:54

Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Simone Mendes Crédito: Divulgação

Diversas cidades baianas já anunciaram a grade de atrações para o São João de 2025. As programações reúnem nomes nacionais, como Gusttavo Lima em Jequié, no centro sul da Bahia, e Jorge e Mateus, confirmados em Santo Antônio de Jesus, Conceição do Jacuípe e Serrinha. Confira abaixo a programação de São João de 10 municípios baianos:>

Serrinha

O São João de Serrinha tem se consolidado como um dos mais esperados na Bahia. Neste ano, a festa, que ocorre entre os dias 19 e 24 junho, reunirá atrações de peso na Arena Marianão. >

A programação da festa contará com os shows de Wesley Safadão, Leonardo, Solange Almeida, Simone Mendes, Xand Avião, Pablo, Dorgival Dantas, Joelma, Alcymar Monteiro, Limão com Mel, Felipe Amorim, Marcynho Sensação, Toque Dez e Léo Foguete. >

A ordem das apresentações ainda não foi divulgada pela prefeitura. >

Senhor do Bonfim

Em do Bonfim, no Recôncavo da Bahia, também serão seis dias de festa, de 19 a 24 de junho. A prefeitura já divulgou atrações e a programação completa para todos os dias do São João 2025. >

“Preparamos um São João à altura da nossa história. Queremos que cada pessoa que pise em Bonfim sinta o calor humano, a alegria do nosso povo, a força da nossa cultura e o orgulho de ser bonfinense,” frisou o prefeito Laércio Júnior. >

19/06: Atração Bonfinense, Eric Land, Natanzinho Lima, Henry Freitas e Eric Land. >

20/06: Atração Bonfinense, Zé Vaqueiro, Léo Foguete e Lara Amélia. >

21/06: Atração Bonfinense, Seu Desejo, Ávine Vinny ⁠, Xandy Avião, Santana e Sandrinho do Acordeon >

22/06: Atração Bonfinense, Calcinha Preta, Jonas Esticado, Mari Fernandez, Forró dos Play, Cicinho de Assis, Samuel Bernardo e Guilherme Dantas >

23/06: Atração Bonfinense, Pablo, Vitor Fernandes⁠, Murilo Huff, Fulô de Mandacaru ⁠Dois Amores, Dudu Negreiro e Flávio José >

24/06: Henrique Sanfoneiro, Eline Martins, Dorgival Dantas, Eline Martins, Menina Forrozeira, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Amargosa, Irecê e Ibicuí. >

Santo Antônio de Jesus

A prefeitura de Santo Antônio de Jesus também anunciou as atrações e a ordem de cada apresentação. A festa acontece entre 19 e 24 de junho, no Espaço do São João, no centro da cidade. O festejo vai custar este ano R$ 10 milhões. No entanto, o prefeito Genival Deolino faz questão de ressaltar que o município só vai entrar com 50% desse volume, sendo o restante custeado pela iniciativa privada. >

19/06: Daniel, Orquestra Sanfônica, Kart Love, Luziel, Jânio Santana e Kaique Vianna. >

20/06: Natanzinho Lima, Calcinha Preta, Chambinho do Acordeon, Alcymar Monteiro, Juliano SS, Os Cumpadi e Banda Astral A3. >

21/06: Jorge e Mateus, Flávio José, Danniel Vieira, Pedro Libe, Banda Farol de Milha, Gustavo Mello e Neném Coração de Vaqueiro. >

22/06: Simone Mendes, Dorgival Dantas, Xand Avião, Netto Brito, Verena Santana, Flor do Nordeste e Joyce França. >

23/06: Henry Freitas, Thiago Aquino, Matheus Fernandes, Sam e Kawan, Carol Souza, Tony Azevedo e Banda Selo de Amor. >

24/06: Ana Castela, Solange Almeida, Jerônimo, Jhow O Show, Mara Ribeiro e Biel Oliveira. >

Cruz das Almas

O município do Recôncavo Baiano também é um dos destinos mais procurados durante os festejos juninos na Bahia e vai celebrar a festa entre os dias 20 e 24 de junho. >

20/06: Natanzinho Lima, Leonardo, Chambinho do Acordeon, Forrómetal, Will Coelho e Breno Ferreira. >

21/06: Simone Mendes, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Acarajé com Camarão, Rasga Tanga e Sarapatel com Pimenta. >

22/06: Xand Avião, Lauana Prado, Vitor Fernandes, Dorgival Dantas, Fábio Carneirinho e Felipe Ramos >

23/06: Wesley Safadão, Santanna, Eric Land, Danniel Vieira, Jefinho Dias e Deu Xote. >

24/06: Nattan, Tarcísio do Acordeon, Léo Foguete, Toque Dez e Alcymar Monteiro. >

Irecê

A Prefeitura de Irecê, no centro-norte baiano, anunciou a programação oficial do São João no município. A festa acontecerá entre 18 e 23 de junho e terá mais de 100 atrações espalhadas entre o palco principal e o tradicional Barracão de Zé Bigode. >

Dentre os artistas, já estão confirmados: Simone Mendes, João Gomes, Mari Fernandez, Tarcísio do Acordeon, Joelma, Zé Vaqueiro, Adelmário Coelho, DJ Alok, Felipe Amorim, Limão com Mel, Toque Dez, Flávio Leandro, Kevi Jonny, Matheus Fernandes, Colo de Menina, Mestrinho, Manim Vaqueiro, Simone Morena e Teuzinho. >

Já no Barracão de Zé Bigode, o forró raiz toma conta com Trio Nordestino, Canindé, Bonde do Brasil, Asas Livres, Rafinha Big Love, Ferro na Boneca, Dois Amores, Patrick Levi, Vitinho Forró e Forró do Tico — além de dezenas de artistas locais. A Revoada ainda vai contar com Bell Marques, Natanzinho Lima, É o Tchan e Pagode do Segredo. A ordem das atrações ainda não foi divulgada. >

Berimbau

Simone Mendes, Solange Almeida, Jorge e Mateus, Calcinha Preta e Solange Almeida são algumas das atrações que vão embalar o público no São João de Conceição do Jacuípe, conhecido como Berimbau. O festejo será realizado entre 19 e 24 de junho, no Estádio Municipal Rosalvo de Matos Valadares (Roseirão), no bairro Pindoba. >

A prefeitura de Conceição de Jacuípe confirmou as seguintes atrações: Solange Almeida, Léo Santana, Jorge e Mateus, Simone Mendes, Zé Vaqueiro, Matheus Fernandes, Bell Marques, Silvano Salles, Mari Fernandez, Calcinha Preta, Klessinha, Devinho Novaes, Toque Dez, Estakazero, Netto Brito, Flávio José Kart Love, Núzio Medeiros, Daniel Vieira, Chambinho, Berg Rabelo, Núzio Medeiros e Mikael Santos. A ordem das apresentações não foi divulgada. >

Ibicuí

No sudoeste da Bahia, a cidade de Ibicuí se destaca com um dos melhores festejos juninos da região. A festa, que ocorrerá entre a 19 a 24 de junho, contará com nomes como Tarcísio do Acordeon, Heitor Costa, Henry Freitas, Theuzinho, Paula Fernandes, Manu Bahtidão, Aduílio Mendes, É o Grelo, Canários do Reino, Cícero Dantas e Caviar com Rapadura. >

Amargosa

No Vale do Jequiricá, a cidade de Amargosa reunirá nomes de peso para os festejos juninos de 2025, entre 19 e 24 de junho, na Praça do Bosque, no centro da cidade. A prefeitura confirmou as seguintes atrações: Simone Mendes, Iguinho e Lulinha, Toque 10, Calcinha Preta, Limão com Mel, Adelmário Coelho, Léo Foguete, Alcymar Monteiro, Cavaleiros do Forró, Fábio Carneirinho, Catuaba com Amendoim, Filomena Bagaceira, Flávio José, Forró do Tico, Kevi Jonny, Marcos & Belutti, Santana, Trio Nordestino, Unha Pintada, Silfarley e bandas locais. A ordem das apresentações ainda não foi divulgada. >

Jequié

20/06: Gusttavo Lima, Alok, Flávio José, Theuzinho, Encontro de Sanfoneiros e Leandro Barreto. >

21/06: Murilo Huff, Dorgival Dantas, Calcinha Preta e Luarada. >

22/06: Ana Castela, Limão com Mel, Os Caras do Arrocha, Kevi Jonny, Luiz Caldas e Rosy Banda >

23/06: Xand Avião, Adelmário Coelho, Iguinho e Lulinha e Lé Kum Cré. >

24/06: Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Henry Freitas e Gilson Prates. >

