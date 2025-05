DENÚNCIA

Túmulos são violados para supostos rituais em cemitério de Vitória da Conquista

Moradores relataram que há indícios de retirada de restos mortais, incluindo crânios

Moradores do povoado de Estiva, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, denunciaram a violação de túmulos no cemitério da cidade. Os relatos foram divulgados pela Rádio Clube de Conquista na noite do último domingo (18). >