ANTES DO BA-VI

Integrante da Bamor picha um dos terreiros mais antigos do Brasil

Crime aconteceu na Casa de Oxumarê, terreiro de candomblé localizado na Avenida Vasco da Gama, em Salvador

Um integrante da Torcida Organizada Bamor (TOB) pichou a Casa de Oxumarê, terreiro de candomblé localizado na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, neste domingo (18). O crime ocorreu horas antes do clássico entre Bahia e Vitória, que terminou com o triunfo do Tricolor na Arena Fonte Nova. >