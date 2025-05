POLÍCIA

Homem é preso com artefato explosivo e fogos de artifício na Cidade Baixa

Prisão aconteceu nas imediações da Igreja do Senhor do Bonfim

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante pelos crimes de posse de artefato explosivo e promoção de tumulto e violência na manhã deste domingo (18). Ele foi detido após ação policial nas imediações da Igreja do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa, em Salvador. >

De acordo com a Polícia Militar, equipes da corporação abordaram um grupo com cerca de 30 pessoas no local. Três fugiram e um foi alcançado. Com o suspeito, foram apreendidos três artefatos explosivos, dois fogos de artifício e objetos pessoais. >