Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia registra 63 casos de feminicídio em 2025; crime em Lauro de Freitas choca o estado

Vítima foi morta a golpes de marreta na frente das filhas

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:33

Laina Santana Costa Guedes e Ramon de Jesus Guedes
Laina Santana Costa Guedes e Ramon de Jesus Guedes Crédito: Reprodução

A Bahia já registrou 63 casos de feminicídio até esta quarta-feira, segundo dados da Polícia Civil baiana. O caso mais recente foi o da contadora Laina Santana Costa Guedes, 37 anos, morta pelo marido a marretadas na noite de terça (19). Ele foi preso em flagrante. O corpo da vítima foi sepultado hoje (20), no Cemitério Bosque da Paz, na capital baiana. A história chocou o estado.

No mesmo período do ano passado, a Bahia teve 65 casos - dois a mais, até o dia 20 de agosto. Em todo ano de 2024, foram 111 crimes de feminicídios, que acontecem quando as vítimas são mortas em decorrência da condição de serem mulheres. A lei 13.104, de 2015, mais conhecida como Lei do Feminicídio, alterou o Código Penal brasileiro, incluindo como qualificador do crime de homicídio o feminicídio.

Laina morava em um condomínio no bairro do Caji, em Lauro, com o marido e as duas filhas, de 12 e 5 anos. Na noite de terça, ela foi agredida com a marreta até a morte pelo companheiro, Ramon de Jesus Guedes, 38 anos. Ele chegou a pular pela janela do imóvel para tentar fugir, se feriu, mas foi alcançado e detido por vizinhos até a chegada da Polícia Militar, quando foi preso em flagrante.

Vídeos de vizinhos mostram o homem acertando Laina com vários golpes - foram mais de dez -, depois da vítima se arrastar para a varando do apartamento pedindo socorro. Ainda é possível perceber que alguém - que seria a filha mais velha - tenta impedir o agressor de seguir batendo na mulher, mas ela é jogada para dentro da casa e os golpes continuam, mesmo com os gritos dos vizinhos. A menina ficou ferida e foi levada para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Homem mata companheira a marretadas em varanda de apartamento em Lauro de Freitas

Mulher morta a marretadas pelo marido era contadora e deixa duas filhas, que presenciaram crime

Mais recentes

Imagem - Concessionária diz que Agerba é responsável por reparos no Terminal Marítimo de Vera Cruz

Concessionária diz que Agerba é responsável por reparos no Terminal Marítimo de Vera Cruz
Imagem - Cachoeira abriga feira e encontro voltados para as comunidades quilombolas

Cachoeira abriga feira e encontro voltados para as comunidades quilombolas
Imagem - 1ª Feira Literária Afrocentrada de Paulo Afonso acontece dos dias 25 a 27; veja programação

1ª Feira Literária Afrocentrada de Paulo Afonso acontece dos dias 25 a 27; veja programação

MAIS LIDAS

Imagem - Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos
01

Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos

Imagem - Mulher morta a marretadas pelo marido era contadora e deixa duas filhas, que presenciaram crime
02

Mulher morta a marretadas pelo marido era contadora e deixa duas filhas, que presenciaram crime

Imagem - Justiça dá 20 dias para Jerônimo se explicar sobre pedidos de empréstimos
03

Justiça dá 20 dias para Jerônimo se explicar sobre pedidos de empréstimos

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro