VIOLÊNCIA

Bahia registra 63 casos de feminicídio em 2025; crime em Lauro de Freitas choca o estado

Vítima foi morta a golpes de marreta na frente das filhas

Tharsila Prates

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:33

Laina Santana Costa Guedes e Ramon de Jesus Guedes Crédito: Reprodução

A Bahia já registrou 63 casos de feminicídio até esta quarta-feira, segundo dados da Polícia Civil baiana. O caso mais recente foi o da contadora Laina Santana Costa Guedes, 37 anos, morta pelo marido a marretadas na noite de terça (19). Ele foi preso em flagrante. O corpo da vítima foi sepultado hoje (20), no Cemitério Bosque da Paz, na capital baiana. A história chocou o estado.

No mesmo período do ano passado, a Bahia teve 65 casos - dois a mais, até o dia 20 de agosto. Em todo ano de 2024, foram 111 crimes de feminicídios, que acontecem quando as vítimas são mortas em decorrência da condição de serem mulheres. A lei 13.104, de 2015, mais conhecida como Lei do Feminicídio, alterou o Código Penal brasileiro, incluindo como qualificador do crime de homicídio o feminicídio.

Laina morava em um condomínio no bairro do Caji, em Lauro, com o marido e as duas filhas, de 12 e 5 anos. Na noite de terça, ela foi agredida com a marreta até a morte pelo companheiro, Ramon de Jesus Guedes, 38 anos. Ele chegou a pular pela janela do imóvel para tentar fugir, se feriu, mas foi alcançado e detido por vizinhos até a chegada da Polícia Militar, quando foi preso em flagrante.