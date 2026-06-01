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Fechado desde 2021, Palácio Rio Branco vai ser reinaugurado como hotel de luxo em Salvador

Imóvel foi concedido à iniciativa privada para a implantação do empreendimento hoteleiro

Alô Alô Bahia

Publicado em 1 de junho de 2026 às 12:50

Palácio do Rio Branco Crédito: Alô Alô Bahia

O projeto que transformará o Palácio Rio Branco, um dos imóveis mais emblemáticos de Salvador, em um hotel de luxo avançou mais uma etapa nesta segunda-feira (1º). Em cerimônia realizada no próprio edifício, na Praça Tomé de Sousa, foi assinada a Ordem de Serviço que autoriza o início das obras de requalificação do espaço.

O ato reuniu o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, representantes da construtora baiana André Guimarães, responsável pela execução das obras, e o empresário francês Alex Allard, da BM Varejo, idealizador da Cidade Matarazzo, em São Paulo, complexo que abriga o Hotel Rosewood.

Localizado ao lado do Elevador Lacerda, no coração do Centro Histórico, o Palácio Rio Branco foi a primeira sede do Governo-Geral do Brasil e figura entre os edifícios mais importantes da história política do país. A transformação do imóvel integra a estratégia de fortalecimento do turismo de alto padrão em Salvador, ampliando a oferta de hospedagem de luxo na capital baiana.

Com cerca de seis mil metros quadrados de área construída, o prédio preserva elementos da arquitetura eclética e espaços históricos que serão mantidos durante a intervenção. Entre as exigências previstas no contrato de concessão estão a preservação das características arquitetônicas originais e a continuidade do funcionamento do Memorial dos Governadores.

“Na licitação pública, o empresário Alex Allard, da BM Varejo, apresentou a proposta mais vantajosa para a exploração deste prédio histórico de Salvador. Hoje assinamos a ordem de serviço que marca o início das obras de requalificação do Palácio Rio Branco”, destacou o secretário Maurício Bacelar em entrevista ao Alô Alô Bahia.

“Não vai ser o melhor hotel do mundo, porque eu vou escolher o melhor arquiteto, os melhores designers. Isso sem dúvida, nós vamos trazer os melhores. Mas ele vai ser o melhor hotel do mundo porque ele vai ser o lugar onde a narrativa e a alma são tão profundas que vão mudar o espírito de cada pessoa que vai se hospedar aqui”, completou Alex Allard.