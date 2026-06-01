BAHIA

Vaquejada de Serrinha terá R$ 500 mil em prêmios na edição de 2026

Tradicional evento do interior da Bahia abrirá setembro com premiação milionária para competidores e programação musica

Carol Neves

Publicado em 1 de junho de 2026 às 12:42

Vaquejada de Serrinha Crédito: Reprodução

A Vaquejada de Serrinha já começou os preparativos para a edição de 2026 e confirmou que distribuirá R$ 500 mil em prêmios aos competidores. Considerada uma das mais tradicionais do país, a festa será realizada entre os dias 1º e 6 de setembro no Parque de Vaquejada Maria do Carmo, em Serrinha, no interior da Bahia.

Além da disputa na pista, que reúne vaqueiros de diversas regiões, o evento também terá uma extensa programação musical. A organização anunciou recentemente mais quatro atrações para a grade de shows: João Gomes e a dupla Silvânia & Berg, que se apresentam em 5 de setembro, além de Netto Brito e Devinho Novaes, escalados para o dia 6.

Os novos nomes se juntam aos artistas já confirmados para a edição de 2026. No sábado, 5 de setembro, o público também poderá acompanhar apresentações de Xand Avião, Léo Santana, Toque Dez e Tarcísio do Acordeon. Já no domingo, 6 de setembro, a programação contará com Wesley Safadão, Pablo, Nattan e Rey Vaqueiro.

Misturando forró, pagode, piseiro, arrocha e sofrência, a Vaquejada de Serrinha mantém a proposta de reunir diferentes estilos musicais em uma das festas mais aguardadas do calendário baiano.

Os ingressos para a edição de 2026 já estão disponíveis. Em Salvador, as vendas acontecem nas lojas da Ticket Maker instaladas no Shopping da Bahia, Parque Shopping Bahia e Shopping Paralela, além da plataforma online. Em Feira de Santana, os bilhetes podem ser adquiridos no Shopping Boulevard. Já em Serrinha, os pontos físicos de venda são a Farmácia Melhor Preço, na Praça Luiz Nogueira, e o Bar de Robinho, na Praça Morena Bela.

Serviço

Evento: Vaquejada de Serrinha 2026

Data: 1º a 6 de setembro

Local: Parque de Vaquejada Maria do Carmo, em Serrinha (BA)

Shows de 5 de setembro: Xand Avião, Léo Santana, Toque Dez, Tarcísio do Acordeon, João Gomes e Silvânia & Berg.

Shows de 6 de setembro: Wesley Safadão, Pablo, Nattan, Rey Vaqueiro, Netto Brito e Devinho Novaes.

Premiação: R$ 500 mil para os competidores.