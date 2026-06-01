VEM MAIS CHUVA

Chegada de frente fria vai provocar mais chuvas fortes e rajadas de vento em Salvador

Fenômeno deve atingir a capital baiana a partir de quarta-feira (3)

Esther Morais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 12:40

Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A semana continuará marcada por instabilidade em Salvador. Após amanhecer sob forte chuva nesta segunda-feira (1º), a capital baiana deve enfrentar uma nova rodada de temporais a partir de quarta-feira (3), com a chegada de uma frente fria que também poderá provocar rajadas de vento.

Segundo o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), o sistema meteorológico conhecido como "cavado", responsável pelas chuvas intensas registradas nos últimos dias, perderá força entre esta segunda-feira (1º) e terça-feira (2). Com isso, a previsão é de chuvas fracas a moderadas e períodos de tempo mais firme.

No entanto, uma nova frente fria deve avançar sobre a capital baiana a partir de quarta-feira (3), trazendo chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas por ventos mais intensos.

De acordo com o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Adriano Silveira, a cidade permanece em nível de observação.

Nas últimas 72 horas, Salvador acumulou cerca de 160 milímetros de chuva. Entre as regiões mais atingidas estão Barra (157 mm), Barris (148,2 mm), Rio Vermelho (147,8 mm), Ondina (143,4 mm) e Federação (136,9 mm).

Além da chuva, os ventos também chamaram atenção durante o fim de semana. As rajadas chegaram a 45 km/h, acima dos padrões considerados fracos ou moderados. Nas últimas 24 horas, o Cemadec registrou ventos de até 37,4 km/h na região de Coutos.