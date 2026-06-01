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Petrobras encerra nesta semana inscrições para 150 vagas com carga de 20h semanais na Bahia e mais 11 estados

Processo seletivo é online

Esther Morais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 12:18

Petrobras abre processo s Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

A Petrobras encerra nesta quarta-feira (3) um processo seletivo de estágio com 150 vagas distribuídas em 12 estados, incluindo a Bahia. No estado, as oportunidades são para Salvador e Camaçari. A empresa oferece bolsa-auxílio mensal de R$ 1.825, vale-transporte e carga horária de 20 horas semanais.

Veja áreas com vagas abertas na Petrobras 1 de 8

As inscrições poderão ser feitas pelo site (clique aqui). Para participar, os candidatos devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas de nível superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

O regime de estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, podendo ser adotado o modelo híbrido, a critério da Petrobras. Estagiários com deficiência poderão aderir ao teletrabalho integral, desde que haja compatibilidade com o plano de atividades.

O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva online com 60 questões, divididas entre Língua Portuguesa, conhecimentos gerais, Matemática, Raciocínio Lógico, Tecnologias, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, além de conhecimentos sobre a Petrobras.

Logo após a inscrição, os candidatos já estarão aptos a realizar a prova objetiva. Após a etapa, será definida a classificação final do processo seletivo.