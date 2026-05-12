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Salvador abre 360 vagas de emprego a partir do nível fundamental com salários de até R$ 2,6 mil

Oportunidades são oferecidas pelo Simm para esta terça-feira (12), incluindo vagas sem experiência

Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:48

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) está com 360 vagas de emprego e estágio abertas em Salvador nesta terça-feira (12). Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio e superior, com salários que chegam a R$ 2.603,05.

Entre os destaques estão as vagas para azulejista/ceramista e montador, ambas com remuneração de R$ 2.603,05, além de oportunidades para técnico em enfermagem, líder de teleatendimento e fiscal de caixa.

Simm: veja vagas e salários nesta terça (12) 1 de 15

Também há vagas sem exigência de experiência, como operador de telemarketing, manobrista e auxiliar de limpeza pesada.

Os candidatos devem realizar o agendamento do atendimento através do site da Prefeitura de Salvador, a partir das 17h. Pessoas com deficiência visual podem agendar pelo telefone (71) 3202-2005.