LOTERIA

Três apostas dividem prêmio de R$ 622 mil na Lotofácil; confira resultado

Sorteio do concurso 3681 foi realizado na noite de sábado (9)

Esther Morais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 08:20

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Três apostas acertaram os 15 números da Lotofácil no concurso 3681, sorteado na noite de sábado (9), e cada uma faturou R$ 622.105,54.

Os jogos vencedores foram registrados nas cidades de Jussara, São João da Lagoa e São Paulo.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 25.

Em Jussara, a aposta vencedora foi feita na Cartela dos Milhões com um jogo simples de 16 números. Já em São João da Lagoa, o jogo foi realizado pelos canais eletrônicos da Caixa. Em São Paulo, a aposta saiu para a Lotérica Sortuda de Guaianases.

Além dos vencedores da faixa principal, outras 284 apostas acertaram 14 dezenas e levaram R$ 1.968,43 cada.