Três apostas dividem prêmio de R$ 622 mil na Lotofácil; confira resultado

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Esther Morais
Publicado em 11 de maio de 2026 às 08:20
Três apostas acertaram os 15 números da Lotofácil no concurso 3681, sorteado na noite de sábado (9), e cada uma faturou R$ 622.105,54.
Os jogos vencedores foram registrados nas cidades de Jussara, São João da Lagoa e São Paulo.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 25.
Em Jussara, a aposta vencedora foi feita na Cartela dos Milhões com um jogo simples de 16 números. Já em São João da Lagoa, o jogo foi realizado pelos canais eletrônicos da Caixa. Em São Paulo, a aposta saiu para a Lotérica Sortuda de Guaianases.
Além dos vencedores da faixa principal, outras 284 apostas acertaram 14 dezenas e levaram R$ 1.968,43 cada.
O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta segunda-feira (11) e tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.