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Três apostas dividem prêmio de R$ 622 mil na Lotofácil; confira resultado

Sorteio do concurso 3681 foi realizado na noite de sábado (9)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 08:20

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Três apostas acertaram os 15 números da Lotofácil no concurso 3681, sorteado na noite de sábado (9), e cada uma faturou R$ 622.105,54.

Os jogos vencedores foram registrados nas cidades de Jussara, São João da Lagoa e São Paulo.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 25.

Em Jussara, a aposta vencedora foi feita na Cartela dos Milhões com um jogo simples de 16 números. Já em São João da Lagoa, o jogo foi realizado pelos canais eletrônicos da Caixa. Em São Paulo, a aposta saiu para a Lotérica Sortuda de Guaianases.

Além dos vencedores da faixa principal, outras 284 apostas acertaram 14 dezenas e levaram R$ 1.968,43 cada.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta segunda-feira (11) e tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.

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Aposta

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