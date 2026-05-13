FISCALIZAÇÃO

Fiscalização da Anvisa retira mais de 120 mil caixas de cigarros de palha de circulação

Inspeção de conformidade de registro em fábrica paulista recolheu ainda sacos de fumo desfiado com problemas em embalagem

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de maio de 2026 às 21:01

Fiscalização da Anvisa Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apreendeu 129 mil caixas de cigarros de palha e cerca de 60 mil sacos de fumo desfiado. A fiscalização ocorreu nesta terça-feira (12), na empresa TRF Indústria de Tabaco, em São Paulo.

Segundo a Anvisa, a empresa não está autorizada a produzir cigarros de palha, pois não possui registro para esse tipo de produto. Apesar de ter registro para um produto do tipo fumo desfiado, foram encontradas unidades com embalagens em desacordo com o registro autorizado, além de produtos sem registro.

As embalagens dos produtos regulares apresentavam advertências sanitárias em desacordo com a regulamentação vigente, com imagens antigas que não podem mais ser utilizadas desde novembro de 2025.

A equipe, composta por servidores da Coordenação de Processos de Controle de Produtos Fumígenos, Derivados ou Não do Tabaco (CCTAB) e da Coordenação Regional de São Paulo de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (CRPAF-SP), interditou uma sala no depósito do galpão da empresa, onde os itens irregulares ficaram armazenados. A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo.