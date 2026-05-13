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Sonha em morar na Coreia? Embaixada abre vaga com salário de R$ 8 mil

Inscrições foram abertas nesta quarta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de maio de 2026 às 20:28

Embaixada Brasileira na Coreia do Sul
Embaixada Brasileira na Coreia do Sul Crédito: Reprodução

A Embaixada brasileira na Coreia do Sul anunciou a abertura de uma vaga imediata e a formação de cadastro reserva para o cargo de auxiliar administrativo. As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (13) e podem ser realizadas até o dia 28 de maio.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a oportunidade é para atuação no cargo de auxiliar administrativo. O salário é de KRW 2.474.800,00, (cerca de R$ 8,3 mil) com direito a dois bônus anuais no mesmo valor. Do montante serão descontadas despesas obrigatórias, como contribuições previdenciárias, seguros e impostos.

Tradições da Coreia do Sul

Coreia do Sul tradição por Coreia do Sul tradição
Coreia do Sul tradição por Coreia do Sul tradição
Coreia do Sul tradição por Coreia do Sul tradição
Coreia do Sul tradição por Coreia do Sul tradição
Coreia do Sul tradição por Coreia do Sul tradição
Coreia do Sul tradição por Coreia do Sul tradição
Coreia do Sul tradição por Coreia do Sul tradição
Coreia do Sul tradição por Coreia do Sul tradição
Hallyu Coreia do Sul por Shutterstock
Hallyu Coreia do Sul por Shutterstock
Hallyu Coreia do Sul por Shutterstock
Hallyu Coreia do Sul por Shutterstock
[Edicase]Crescimento do turismo na Coreia do Sul consolida o país como um dos destinos asiáticos que mais atraem visitantes (Imagem: Kampon | Shutterstock) por Imagem: Kampon | Shutterstock
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Coreia do Sul tradição por Coreia do Sul tradição

A vaga possui carga horária de 40 horas semanais, com pausa para almoço. Para se candidatar, é necessário:

  • Ser maior de 18 anos
  • Ter formação acadêmica de nível médio ou superior
  • Demonstrar conhecimento das línguas portuguesa e coreana (escrita e oral). Também é desejável conhecimento da língua inglesa (escrita e oral)
  • Ter familiaridade com programas de edição de texto, elaboração de planilhas, envio e recebimento de e-mails e ferramentas de internet
  • Demonstrar capacidade para solucionar problemas, trabalhar em equipe e possuir experiência prévia em rotinas administrativas.

BTS

BTS por Reprodução
BTS por Reprodução
BTS por Reprodução
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Brasileira é presa na Coreia do Sul após perseguir membro do grupo musical BTS por Divulgação
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E21 por Reprodução
E21 por Reprodução
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E21 por Reprodução
E21 por Reprodução
E21 por Reprodução
E21 por Reprodução
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Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
BTS por reprodução
BTS por Reprodução
bts hanbok coreia por divulgação - Hybe
bts coreia por reproducao
BTS por divulgação
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
BTS por Divulgação
[Edicase]“Are You Sure?” acompanha os membros do BTS, Jimin e Jung Kook, viajando por diversos países (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures ) por
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BTS por Reprodução

As inscrições devem ser realizadas por meio do envio dos documentos obrigatórios, listados no edital, para o e-mail brasemb.seul@itamaraty.gov.br

O processo seletivo será composto por três etapas: análise curricular, prova escrita e entrevista. A assinatura do contrato está prevista para ocorrer no dia 22 de junho.

O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação do resultado. Durante esse período, os candidatos aprovados poderão ser convocados para eventuais vagas que surgirem. Os candidatos que não forem cidadãos coreanos deverão possuir visto prévio que autorize trabalho em tempo integral no país.

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