Sonha em morar na Coreia? Embaixada abre vaga com salário de R$ 8 mil

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Elaine Sanoli
Publicado em 13 de maio de 2026 às 20:28
A Embaixada brasileira na Coreia do Sul anunciou a abertura de uma vaga imediata e a formação de cadastro reserva para o cargo de auxiliar administrativo. As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (13) e podem ser realizadas até o dia 28 de maio.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a oportunidade é para atuação no cargo de auxiliar administrativo. O salário é de KRW 2.474.800,00, (cerca de R$ 8,3 mil) com direito a dois bônus anuais no mesmo valor. Do montante serão descontadas despesas obrigatórias, como contribuições previdenciárias, seguros e impostos.
Tradições da Coreia do Sul
A vaga possui carga horária de 40 horas semanais, com pausa para almoço. Para se candidatar, é necessário:
BTS
As inscrições devem ser realizadas por meio do envio dos documentos obrigatórios, listados no edital, para o e-mail brasemb.seul@itamaraty.gov.br
O processo seletivo será composto por três etapas: análise curricular, prova escrita e entrevista. A assinatura do contrato está prevista para ocorrer no dia 22 de junho.
O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação do resultado. Durante esse período, os candidatos aprovados poderão ser convocados para eventuais vagas que surgirem. Os candidatos que não forem cidadãos coreanos deverão possuir visto prévio que autorize trabalho em tempo integral no país.