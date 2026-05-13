EMBAIXADA BRASILEIRA

Sonha em morar na Coreia? Embaixada abre vaga com salário de R$ 8 mil

Inscrições foram abertas nesta quarta-feira (13)

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de maio de 2026 às 20:28

Embaixada Brasileira na Coreia do Sul Crédito: Reprodução

A Embaixada brasileira na Coreia do Sul anunciou a abertura de uma vaga imediata e a formação de cadastro reserva para o cargo de auxiliar administrativo. As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (13) e podem ser realizadas até o dia 28 de maio.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a oportunidade é para atuação no cargo de auxiliar administrativo. O salário é de KRW 2.474.800,00, (cerca de R$ 8,3 mil) com direito a dois bônus anuais no mesmo valor. Do montante serão descontadas despesas obrigatórias, como contribuições previdenciárias, seguros e impostos.

Tradições da Coreia do Sul 1 de 13

A vaga possui carga horária de 40 horas semanais, com pausa para almoço. Para se candidatar, é necessário:

Ser maior de 18 anos

Ter formação acadêmica de nível médio ou superior



Demonstrar conhecimento das línguas portuguesa e coreana (escrita e oral). Também é desejável conhecimento da língua inglesa (escrita e oral)



Ter familiaridade com programas de edição de texto, elaboração de planilhas, envio e recebimento de e-mails e ferramentas de internet



Demonstrar capacidade para solucionar problemas, trabalhar em equipe e possuir experiência prévia em rotinas administrativas.



BTS 1 de 44

As inscrições devem ser realizadas por meio do envio dos documentos obrigatórios, listados no edital, para o e-mail brasemb.seul@itamaraty.gov.br

O processo seletivo será composto por três etapas: análise curricular, prova escrita e entrevista. A assinatura do contrato está prevista para ocorrer no dia 22 de junho.