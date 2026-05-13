Ex de Elize Matsunaga em Tremembé morre atropelado por vários carros em rodovia

Corpo foi encontrado por policiais militares rodoviários

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de maio de 2026 às 22:25

Ex de Elize Matsunaga em Tremembé morre atropelado por vários carros em rodovia

Tiago Cheregatte Neves, ex-namorado de Elize Matsunaga, foi encontrado morto em uma rodovia de São Paulo. Ele foi atropelado por diferentes veículos na via.

O acidente ocorreu na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no litoral paulista, no último dia 5 de maio. O corpo foi encontrado por policiais militares rodoviários, segundo informações do g1.

Elize Matsunaga foi condenada por matar e esquartejar marido

Ele foi atropelado inicialmente por um veículo que transitava dentro do limite de velocidade da via. Segundo depoimento do condutor à polícia, ele tentou frear o veículo ao perceber que o carro à frente havia desviado, mas não conseguiu realizar a manobra.

Enquanto estava caído na pista, Tiago foi atropelado por outros veículos, incluindo uma viatura da Polícia Militar. A morte foi confirmada ainda no local.

Elize e Tiago, que era um homem trans, se conheceram na Penitenciária 2 de Tremembé. Ele foi encaminhado para a ala feminina devido ao risco de sofrer agressões na ala masculina. Tiago havia sido condenado pelo assassinato do próprio avô.

