Ex de Elize Matsunaga em Tremembé morre atropelado por vários carros em rodovia

Elaine Sanoli
Publicado em 13 de maio de 2026 às 22:25
Tiago Cheregatte Neves, ex-namorado de Elize Matsunaga, foi encontrado morto em uma rodovia de São Paulo. Ele foi atropelado por diferentes veículos na via.
O acidente ocorreu na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no litoral paulista, no último dia 5 de maio. O corpo foi encontrado por policiais militares rodoviários, segundo informações do g1.
Ele foi atropelado inicialmente por um veículo que transitava dentro do limite de velocidade da via. Segundo depoimento do condutor à polícia, ele tentou frear o veículo ao perceber que o carro à frente havia desviado, mas não conseguiu realizar a manobra.
Enquanto estava caído na pista, Tiago foi atropelado por outros veículos, incluindo uma viatura da Polícia Militar. A morte foi confirmada ainda no local.
Elize e Tiago, que era um homem trans, se conheceram na Penitenciária 2 de Tremembé. Ele foi encaminhado para a ala feminina devido ao risco de sofrer agressões na ala masculina. Tiago havia sido condenado pelo assassinato do próprio avô.