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Agressor reincidente: quem é o homem preso por espancar e jogar mulher de laje em Salvador

Gilbert Castro Nobre fugiu da cena do crime e deixou pertences dentro da casa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 07:39

Gilbert é suspeito de matar Kelly
Gilbert é suspeito de matar Kelly Crédito: Reprodução

Preso pela morte de Kelly Liliane Freitas do Nascimento, 42 anos, o marido da vítima, Gilbert Castro Nobre, é um agressor reincidente. De acordo com informações de policiais, há relatos de que o suspeito chegou em casa por volta das 2h, acordou a esposa e iniciou a briga que terminou com agressões e Kelly sendo jogada da laje.

Ainda de acordo testemunhas, o caso não foi o primeiro registro de violência doméstica na residência do casal. Isso porque já era comum que vizinhos ouvissem brigas e agressões cometidas por Gilbert contra a companheira no local. Dessa vez, no entanto, a violência foi ainda maior, com o suspeito jogando a mulher do imóvel.

Gilbert é suspeito de matar Kelly

Gilbert é suspeito de matar Kelly por Reprodução
Gilbert é suspeito de matar Kelly por Reprodução
Gilbert é suspeito de matar Kelly por Reprodução
Gilbert é suspeito de matar Kelly por Reprodução
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Gilbert é suspeito de matar Kelly por Reprodução

Segundo a Polícia Civil, Kelly foi encontrada morta em via pública, em frente à residência onde morava com o investigado, apresentando graves lesões traumáticas cranianas compatíveis com queda de elevada altura. A perícia realizada dentro do imóvel identificou vestígios de sangue no interior do quarto.

Além disso, foram localizados indícios de agressão física prévia e sinais de luta corporal, o que reforça a hipótese de feminicídio praticado em contexto de violência doméstica. Gilbert contou à polícia que deixou a casa logo após o ocorrido, abandonando inclusive pertences pessoais e aparelho celular na residência.

Ele está custodiado à disposição da Justiça. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que registrou o crime como feminicídio. "Oitivas e diligências são realizadas para localizar e prender o suspeito, bem como para esclarecer as circunstâncias do crime", informa a nota policial.

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Tags:

Feminicídio Gilbert Castro Nobre Kelly Liliane Freitas do Nascimento

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