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Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto e passageiros feridos

Trecho na altura de Simões Filho está lento na manhã desta terça-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 08:25

Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto
Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto Crédito: Divulgação PRF

Um ônibus intermunicipal tombou na manhã desta terça-feira (12) no km 603 da BR-324, na altura de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e deixou um morto e quatro passageiros feridos.

O veículo, que pertence à empresa Cidade Sol, transportava funcionários da capital baiana para o Polo Petroquímico, em Camaçari. Por volta das 6h35, o motorista perdeu o controle do ônibus. Segundo a reportagem da TV Bahia, alguns passageiros tiveram lesões nos braços e na cabeça. Outros saíram sem ferimentos.

Ônibus tomba na BR-324, perto de Salvador

Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto por Divulgação PRF-BA
Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto por Divulgação PRF-BA
Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto por Divulgação PRF-BA
Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto por Divulgação PRF-BA
Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto por Divulgação PRF
Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto por Divulgação PRF
Acidente deixou um morto na BR-324 por Reprodução / TV Bahia
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Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto por Divulgação PRF-BA

“Eu acordei desesperado, tremendo, de um jeito que nunca fiquei. Estava dormindo, ouvi o pneu deslizando e depois vi tudo girando. Na adrenalina, me segurei. A gente ficou esperando abrirem a saída de emergência por cima. Saiu primeiro quem estava machucado, depois foram saindo os outros”, disse um dos trabalhadores.

A região registra trânsito lento no sentido Feira de Santana. A Polícia Rodoviária Federal está no local. 

Tags:

Acidente

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