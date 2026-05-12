GASTRONOMIA

Salvador Restaurant Week reúne mais de 100 restaurantes com menus a preços fixos; veja lista

Outra novidade desta edição é a criação do Menu Kids, com pratos voltados ao público infantil e preço fixo de R$ 39,90

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de maio de 2026 às 08:39

Restaurant Week em Salvador Crédito: Divulgação

A 27ª edição do Salvador Restaurant Week acontece entre os dias 14 de maio e 14 de junho, reunindo mais de 100 restaurantes da capital baiana com menus especiais a preços fixos.

Neste ano, o festival terá como tema “A cozinha dos campeões”, inspirado em países vencedores da Copa do Mundo, como Brasil, Itália, Alemanha, França, Argentina, Espanha, Inglaterra e Uruguai.

Os restaurantes participantes irão apresentar releituras de pratos clássicos, com referências a seleções históricas, jogadores marcantes e momentos icônicos do futebol mundial.

O evento mantém o formato tradicional de menus completos com entrada, prato principal e sobremesa em diferentes categorias:

Menu RW Convencional: R$ 59,90 (almoço) e R$ 74,90 (jantar);

Menu Plus: R$ 73,90 (almoço) e R$ 94,90 (jantar);

Menu Premium: R$ 99 (almoço) e R$ 119 (jantar).

Cada menu contará ainda com contribuição opcional de R$ 2 destinada às Obras Sociais Irmã Dulce.

Outra novidade desta edição é a criação do Menu Kids, com pratos voltados ao público infantil e preço fixo de R$ 39,90.

Confira a lista abaixo dos restaurantes que irão participar:

33 Contemporâneo

A Taberna

Al Mare

Antique Bistrô

Amada Lisboa

Amado – Salvador Shopping

Ainá Lamen

Almacen Pepe – Horto Florestal

Almacen Pepe – Shopping Barra

Alfredo’ Ro

Alfredo’Ro Trattoria & Forneria – Salvador Shopping

Allê

Arento

Artmalte Restaurante e Cervejaria

Azougue – Salvador Shopping

Azougue – Salvador Norte Shopping

Azougue Prime

Baby Beef Sport

Barbacoa

Barravento

Bistrô Casa Tua

Boteco Português

Bottino Ristorante Italiano

Buddha Bistrô Asiático

Blue Praia

Cantina Cosa Nostra

Cantina Castello

Cantina Volpi – Pituba

Cantina Volpi – Ondina

Cantina Volpi – Paseo Itaigara

Cantina Volpi – Alphaville

Cantina Volpi – Salvador Shopping

Canto

Carvão

Casa Iryna

Casa 24 Forneria (Feira de Santana)

Casa de Moá

Casa Di Vina

Casarìa

Casarão 17

Casa Chálabi

Cazinha Bistrô

Cazolla – Pituba

CÖA Restaurante

Confraria das Ostras

Cork Wine Lab

Chez Bernard

Di Giuseppe

Di Liana

El Carreiro

Ferreiro Café

Forneria Bottino

Gattai

Genaro

Gero

Grissini Bistrô

Il Filetto Ristorante

Jabú Restô&Bar

James Steakhouse

Jota Gastronomia

Ki-Mukeka – Salvador Shopping

Ki-Mukeka – Shopping Paralela

Ki-Mukeka – Shopping Barra

La Bottega

La Café Bistrô

La Lupa

La Pasta Gialla

La Pulperia (Mucugê)

La Pulperia – Brotas

La Pulperia – Itaigara

Lafayette

Le Vin Restobar

Leto Gastronomia

Lilás

Lotti – Bahia Marina

Lotti – Salvador Shopping

Lôro – Bahia Marina

Mamma Jamma – Shopping Barra

Mamma Jamma – Shopping Bahia

Maria Mata Mouro

Martim Pescador – Shopping da Bahia

Martim Pescador – Shopping Paralela

Martim Pescador – Pituba

Masala

Medieval Gastro Pub

Megiro

MiniBar Gem

Miss Kōh

Mistura – Itapuã

Moara

Muy Massa

Mōrea Asian Fusion

Ori – Horto Florestal

Ori Rooftop – Rua Chile

Pala7 Rooftop

Palles

Pasárgada Kebab Grill & Bar

Passeio da Vitória

Pasta em Casa – Rio Vermelho

Pasta em Casa – Alphaville

Peixe Voador Rooftop

Pereira – Shopping da Bahia

Pereira – Shopping Paralela

Pereira – Barra

Peruvian Chicken Pollo a La Brasa

Pirambeira

Preta Bistrô

Preta Tirachapéu

Principote

Proa gastrobar

Purgatório

Racletto

RED burger

Regalo Pizzeria – Pituba

Regalo Pizzeria – Vilas

Riz Bistrot Risoteria

Salvador Dali

Sagratto Café Bar

Santiago Culinária Ibérica – Clube Espanhol

Santiago Culinária Ibérica – Shopping Barra

Segreto Ristorantino

Sette Restaurante

Seven Café & Bistrô – Spot Barra

Seven Café & Bistrô – Boulevard Side

Seven Café & Bistrô – Salvador Shopping

Seven Café & Bistrô – Mundo Plaza

Seven Café & Bistrô – Shopping da Bahia

Silva Cozinha

Soho – Shopping Paseo

Soho – Bahia Marina

Tokai – Shopping Barra

Torre de Pizza

Une Cozinha

Villa Restaurante

Vim Vim Trattoria

Vini Figueira Gastronomia

Vini Figueira Mar

Vona Ristorante

Yaya

Zaffe