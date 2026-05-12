Salvador Restaurant Week reúne mais de 100 restaurantes com menus a preços fixos; veja lista

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Alô Alô Bahia
Publicado em 12 de maio de 2026 às 08:39
A 27ª edição do Salvador Restaurant Week acontece entre os dias 14 de maio e 14 de junho, reunindo mais de 100 restaurantes da capital baiana com menus especiais a preços fixos.
Neste ano, o festival terá como tema “A cozinha dos campeões”, inspirado em países vencedores da Copa do Mundo, como Brasil, Itália, Alemanha, França, Argentina, Espanha, Inglaterra e Uruguai.
Os restaurantes participantes irão apresentar releituras de pratos clássicos, com referências a seleções históricas, jogadores marcantes e momentos icônicos do futebol mundial.
O evento mantém o formato tradicional de menus completos com entrada, prato principal e sobremesa em diferentes categorias:
Cada menu contará ainda com contribuição opcional de R$ 2 destinada às Obras Sociais Irmã Dulce.
Outra novidade desta edição é a criação do Menu Kids, com pratos voltados ao público infantil e preço fixo de R$ 39,90.
Confira a lista abaixo dos restaurantes que irão participar:
33 Contemporâneo
A Taberna
Al Mare
Antique Bistrô
Amada Lisboa
Amado – Salvador Shopping
Ainá Lamen
Almacen Pepe – Horto Florestal
Almacen Pepe – Shopping Barra
Alfredo’ Ro
Alfredo’Ro Trattoria & Forneria – Salvador Shopping
Allê
Arento
Artmalte Restaurante e Cervejaria
Azougue – Salvador Shopping
Azougue – Salvador Norte Shopping
Azougue Prime
Baby Beef Sport
Barbacoa
Barravento
Bistrô Casa Tua
Boteco Português
Bottino Ristorante Italiano
Buddha Bistrô Asiático
Blue Praia
Cantina Cosa Nostra
Cantina Castello
Cantina Volpi – Pituba
Cantina Volpi – Ondina
Cantina Volpi – Paseo Itaigara
Cantina Volpi – Alphaville
Cantina Volpi – Salvador Shopping
Canto
Carvão
Casa Iryna
Casa 24 Forneria (Feira de Santana)
Casa de Moá
Casa Di Vina
Casarìa
Casarão 17
Casa Chálabi
Cazinha Bistrô
Cazolla – Pituba
CÖA Restaurante
Confraria das Ostras
Cork Wine Lab
Chez Bernard
Di Giuseppe
Di Liana
El Carreiro
Ferreiro Café
Forneria Bottino
Gattai
Genaro
Gero
Grissini Bistrô
Il Filetto Ristorante
Jabú Restô&Bar
James Steakhouse
Jota Gastronomia
Ki-Mukeka – Salvador Shopping
Ki-Mukeka – Shopping Paralela
Ki-Mukeka – Shopping Barra
La Bottega
La Café Bistrô
La Lupa
La Pasta Gialla
La Pulperia (Mucugê)
La Pulperia – Brotas
La Pulperia – Itaigara
Lafayette
Le Vin Restobar
Leto Gastronomia
Lilás
Lotti – Bahia Marina
Lotti – Salvador Shopping
Lôro – Bahia Marina
Mamma Jamma – Shopping Barra
Mamma Jamma – Shopping Bahia
Maria Mata Mouro
Martim Pescador – Shopping da Bahia
Martim Pescador – Shopping Paralela
Martim Pescador – Pituba
Masala
Medieval Gastro Pub
Megiro
MiniBar Gem
Miss Kōh
Mistura – Itapuã
Moara
Muy Massa
Mōrea Asian Fusion
Ori – Horto Florestal
Ori Rooftop – Rua Chile
Pala7 Rooftop
Palles
Pasárgada Kebab Grill & Bar
Passeio da Vitória
Pasta em Casa – Rio Vermelho
Pasta em Casa – Alphaville
Peixe Voador Rooftop
Pereira – Shopping da Bahia
Pereira – Shopping Paralela
Pereira – Barra
Peruvian Chicken Pollo a La Brasa
Pirambeira
Preta Bistrô
Preta Tirachapéu
Principote
Proa gastrobar
Purgatório
Racletto
RED burger
Regalo Pizzeria – Pituba
Regalo Pizzeria – Vilas
Riz Bistrot Risoteria
Salvador Dali
Sagratto Café Bar
Santiago Culinária Ibérica – Clube Espanhol
Santiago Culinária Ibérica – Shopping Barra
Segreto Ristorantino
Sette Restaurante
Seven Café & Bistrô – Spot Barra
Seven Café & Bistrô – Boulevard Side
Seven Café & Bistrô – Salvador Shopping
Seven Café & Bistrô – Mundo Plaza
Seven Café & Bistrô – Shopping da Bahia
Silva Cozinha
Soho – Shopping Paseo
Soho – Bahia Marina
Tokai – Shopping Barra
Torre de Pizza
Une Cozinha
Villa Restaurante
Vim Vim Trattoria
Vini Figueira Gastronomia
Vini Figueira Mar
Vona Ristorante
Yaya
Zaffe
Zūuk