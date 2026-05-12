VIOLÊNCIA

Tiroteios durante perseguições policiais crescem 475% em Salvador e RMS, aponta relatório

Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram aumento de casos em abril, apesar da queda no total de tiroteios

Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:11

Tiroteio em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os tiroteios registrados durante perseguições cresceram 475% em Salvador e na região metropolitana no mês de abril, segundo levantamento divulgado pelo Instituto Fogo Cruzado. Foram contabilizados 23 casos no período, contra apenas quatro ocorrências registradas no mesmo mês de 2025.

De acordo com o relatório, todas as perseguições mapeadas neste ano aconteceram durante ações policiais. Ao todo, 12 pessoas morreram e outras oito ficaram feridas nesses confrontos. No mesmo período do ano passado, quatro pessoas morreram e quatro ficaram feridas em situações semelhantes, sendo metade dos casos relacionada à polícia e a outra metade envolvendo grupos armados.

Veja quais são os bairros de Salvador com mais registro de tiroteios no primeiro semestre de 2025 1 de 5

Um dos episódios de maior repercussão aconteceu no dia 2 de abril, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas. Cinco homens foram baleados durante uma perseguição policial. Entre as vítimas estavam três policiais militares, que ficaram feridos, além de dois suspeitos que morreram após serem atingidos pelos disparos. Apesar do aumento nas perseguições armadas, o número geral de tiroteios apresentou queda.

Segundo o Fogo Cruzado, Salvador e RMS registraram 130 ocorrências de disparos de arma de fogo em abril, uma redução de 16% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 155 casos. Ainda assim, os tiroteios ligados diretamente a ações policiais continuaram em alta. Foram 77 registros em abril deste ano, um crescimento de 8% em relação a 2025, quando houve 71 ocorrências desse tipo.

O levantamento também aponta crescimento no número de agentes de segurança baleados. Em abril, 13 agentes foram atingidos por tiros na região: três morreram e dez ficaram feridos. Entre as vítimas estão 12 policiais militares — dois mortos e dez feridos — e um policial civil morto.

Municípios com maior número de tiroteios em 2025 1 de 5

No mesmo mês do ano passado, quatro agentes haviam sido baleados, todos sobreviventes. Já em março deste ano, seis agentes foram atingidos por disparos, sendo três mortos e três feridos. Com isso, o total de agentes baleados em Salvador e RMS nos primeiros meses de 2026 chegou a 29 vítimas, sendo 21 feridos e oito mortos.

“O aumento dos tiroteios durante perseguições policiais e o crescimento no número de agentes de segurança baleados mostram como o confronto funciona como uma engrenagem da violência armada. Mesmo com a redução no número geral de tiroteios, os dados revelam que as ocorrências ligadas às ações policiais seguem em alta e produzem impactos letais tanto para civis quanto para os próprios agentes do Estado”, afirmou Tailane Muniz, coordenadora regional do Instituto Fogo Cruzado na Bahia.

Dados detalhados

Municípios

Salvador: 98 tiroteios, 66 mortos e 24 feridos

Camaçari: 12 tiroteios, 5 mortos e 3 feridos

Lauro de Freitas: 6 tiroteios, 9 mortos e 3 feridos

Simões Filho: 4 tiroteios e 2 mortos

Mata de São João: 3 tiroteios e 2 mortos

Candeias: 2 tiroteios, 1 morto e 1 ferido

Dias D’ávila: 2 tiroteios e 3 mortos

itaparica: 2 tiroteios, 2 mortos e 2 feridos

Vera Cruz: 1 tiroteios, 1 morto e 1 ferido

Bairros

Durante o mês de abril, os bairros mais afetados pela violência armada foram:

São Cristóvão: 7 tiroteios e 5 mortos

Beiru/Tancredo Neves: 4 tiroteios e 4 mortos

Jardim Nova Esperança: 4 tiroteios: 2 mortos e 1 ferido

Pirajá: 4 tiroteios, 2 mortos e 1 ferido

Areia Branca (Lauro de Freitas): 3 tiroteios e 2 mortos

Alto da Terezinha: 3 tiroteios, 2 mortos e 1 ferido ‘

Cosme de Farias: 3 tiroteios e 3 mortos