ACIDENTE

‘Acordei desesperado’: trabalhador conta momento de pânico antes de ônibus tombar na BR-324

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas

Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:03

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Os segundos antes do ônibus da Cidade Sol tombar na manhã desta terça-feira (12) foram de desespero para os passageiros. O veículo saiu de Salvador e seguia pela BR-324, na altura de Simões Filho, quando o motorista perdeu o controle e o coletivo virou. O ônibus seguia para o Polo Petroquímico e transportava trabalhadores da capital baiana para Camaçari.

Ônibus tomba na BR-324, perto de Salvador 1 de 13

“Eu acordei desesperado, tremendo, de um jeito que nunca fiquei. Estava dormindo, ouvi o pneu deslizando e depois vi tudo girando. Na adrenalina, me segurei”, contou um dos trabalhadores em entrevista à TV Bahia.

As vítimas, no entanto, não conseguiram sair imediatamente do ônibus e precisaram aguardar a abertura da saída de emergência no teto do veículo. “Saiu primeiro quem estava machucado, depois foram saindo os outros”, acrescentou o trabalhador.