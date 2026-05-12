‘Acordei desesperado’: trabalhador conta momento de pânico antes de ônibus tombar na BR-324

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Esther Morais
Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:03
Os segundos antes do ônibus da Cidade Sol tombar na manhã desta terça-feira (12) foram de desespero para os passageiros. O veículo saiu de Salvador e seguia pela BR-324, na altura de Simões Filho, quando o motorista perdeu o controle e o coletivo virou. O ônibus seguia para o Polo Petroquímico e transportava trabalhadores da capital baiana para Camaçari.
Ônibus tomba na BR-324, perto de Salvador
“Eu acordei desesperado, tremendo, de um jeito que nunca fiquei. Estava dormindo, ouvi o pneu deslizando e depois vi tudo girando. Na adrenalina, me segurei”, contou um dos trabalhadores em entrevista à TV Bahia.
As vítimas, no entanto, não conseguiram sair imediatamente do ônibus e precisaram aguardar a abertura da saída de emergência no teto do veículo. “Saiu primeiro quem estava machucado, depois foram saindo os outros”, acrescentou o trabalhador.
O acidente deixou um homem morto e outras quatro pessoas feridas. A região registra trânsito lento no sentido Feira de Santana. A Polícia Rodoviária Federal está no local.