Homem é encontrado morto dentro de carro em Simões Filho

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Esther Morais
Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:26
Um homem, ainda sem identificação formal, foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (11) em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver e, no local, encontrou o homem dentro de um carro, ferido e sem sinais vitais. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para realizar a perícia e remoção do corpo.
Integrantes do Baralho do Crime na Bahia
A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso é investigado pela 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, que realiza diligências para identificar os responsáveis pelo homicídio.