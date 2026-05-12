COM MARCAS DE TIROS

Homem é encontrado morto dentro de carro em Simões Filho

Crime ocorreu na tarde de segunda-feira (11)

Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:26

Polícia Militar e Civil Crédito: Ascom/PCBA

Um homem, ainda sem identificação formal, foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (11) em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver e, no local, encontrou o homem dentro de um carro, ferido e sem sinais vitais. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para realizar a perícia e remoção do corpo.

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